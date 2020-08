Les personnes derrière «Agents of SHIELD» voulaient utiliser SWORD mais ont été empêchées de le faire.

Les agents du producteur du SHIELD, Jeffrey Bell, ont révélé que la série voulait utiliser SWORD mais qu’elle en avait été empêchée dès le début.

Au cours de sa course de sept saisons, Agents of SHIELD a inclus de nombreuses connexions différentes avec le plus grand univers cinématographique Marvel, en particulier au cours de ses premières saisons. Cependant, la série a rapidement révélé qu’elle était plus intéressée à faire sa propre chose et a tout de même été un bel épisode avec ses propres méchants, héros et scénarios qui sauvent le monde. Une chose qu’il voulait ajouter mais n’était pas autorisée à le faire était l’organisation SWORD.

Dans les bandes dessinées, SWORD est l’équivalent du SHIELD. Plus précisément, l’organisation s’occupe des menaces extraterrestres et défend le monde contre celles-ci. Bien que nous sachions que SWORD sera impliqué dans la prochaine série Disney Plus WandaVision et qu’un accessoire Avengers: Infinity War a révélé un lien avec l’organisation, les personnes derrière les agents du SHIELD voulaient présenter l’organisation dans leur émission.

Lors d’une tournée de presse, le producteur des agents du SHIELD, Jeffrey Bell, a révélé qu’ils voulaient présenter SWORD au début de la série, mais ont été rapidement fermés:

«Nous avons essayé S.W.O.R.D. de bonne heure [in the series] et nous avons été fermés.

Les agents du SHIELD de Marvel mettent en vedette Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley et Jeff Ward. La série a été co-créée par Joss Whedon, Jed Whedon et Maurissa Tancharoen, qui servent également de producteurs exécutifs avec Jeffrey Bell et Jeph Loeb. La série est produite par ABC Studios et Marvel Television pour ABC.

