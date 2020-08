L’initiative est née comme une opportunité de canaliser et de diffuser des conversations de références artistiques, dans le but de mettre sur la table la situation que vivent les artistes paraguayens, en faisant connaître les conséquences socio-économiques que cette crise sanitaire leur a apportées.

Dans sa première édition, Survivors présente une série de six chapitres présentés sous deux formats; le premier, via des podcasts sur Spotify, Facebook, Instagram, Soundcloud et YouTube, le second, via des éditoriaux sur le blog Emergentes. Les collections sont réparties comme suit:

Le premier chapitre: « Pourquoi parler d’art pendant cette pandémie? » C’est un dialogue prélude pour les protagonistes pour contextualiser le projet et est assisté par Alex Niz, directeur de la Fondation Itaú, et Aldo Pusineri, directeur de la Fondation Carlos Pusineri Scala, qui mentionne que «L’art doit avoir une voix un rôle de premier plan en ce moment et, en outre, un rôle de nous proposer en tant que société de nouvelles façons de nous organiser, de proposer un monde nouveau ».

Le deuxième chapitre est sur «La situation du cinéma local et mondial pendant la crise», avec Juan Carlos Maneglia, réalisateur de 7 Cajas et Los Buscadores, et Tania Cattebeke, réalisatrice de Raquel y Veo Veo. Le troisième chapitre traite des « Espaces artistiques, symboles de la résistance à l’époque du COVID-19 », avec Lucas We, de l’Espacio Bruto, Joe Giménez, d’El Cántaro de Areguá, et Sebastián Coronel, de la Chispa.

Dans les quatrième et cinquième tranches, ils parlent de «Le vide des scènes», avec l’actrice Natalia Alvarenga et le chorégraphe Sergio Núñez et «La réalité des musiciens au niveau country», avec la bassiste Paula Rodríguez et le guitariste Orlando Martínez. Dans le dernier épisode, Claudia Casarino et Leila Buffa parlent de «Le témoignage des plasticiens».

«Pour nous, Sobrevivientes est un projet d’édition transmédia. Nous travaillons pour que l’expérience des artistes puisse être connue sous différents formats, avec des podcasts, des articles et la ligne visuelle conçus exclusivement par un artiste émergent », a commenté Gonzalo Recalde, coordinateur de Sobrevivientes.

Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent visiter le site Web ou les comptes officiels @emergentespy sur Facebook et Instagram.