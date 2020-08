Quand il s’agissait de choisir un artiste pour chanter une chanson thème pour la série documentaire de HBO «Je serai partie dans le noir» (qui a sa finale ce soir), il est loin d’être inconcevable que les producteurs aient pu regarder comme une évidence à Aimee Mann. En parlant de noir, c’est une femme qui a passé du temps du côté non ensoleillé de la rue – son dernier album s’intitulait «Mental Illness», après tout, même si les névroses étudiées ne se sont pas élevées au niveau de la meurtres en série relatés dans la série HBO. Et Mann est peut-être l’un des rares artistes contemporains avec la stature et la gravité à mentionner dans le même souffle que Leonard Cohen – dont «Avalanche» est la chanson utilisée comme thème du titre – sans aucune hésitation.

Mais la connexion était bien plus personnelle que cela. «Les producteurs voulaient cette chanson de Leonard Cohen», dit Mann, «et je ne le sais pas pour un fait, mais j’ai eu le sentiment que parce que j’étais ami avec Michelle, ils voulaient que je sois le seul à chanter l’ouverture. chanson. » Michelle est bien sûr Michelle McNamara, l’écrivain décédé dont le livre sur sa recherche du Golden State Killer, également appelé «Je serai parti dans le noir», était la source de la série, et qui en est peut-être la série. vrai sujet principal, comme on le voit dans les séquences vidéo et audio.

«L’affaire est à peu près aussi horrible que possible, ce qui est évidemment intéressant», déclare l’auteur-compositeur-interprète. «Mais Michelle elle-même est intéressante, la façon dont elle a abordé cela. Michael (Penn, le mari de Mann) et moi nous souvenons d’elle au dîner en disant: « Quand Pat (le mari de McNamara, Patton Oswalt) et moi avons fait ce 23andMe, j’ai eu cette idée que vous pourriez faire de l’ingénierie à partir du matériel génétique, pour voir s’il y a des parents des suspects qui sont sur (le service de test ADN). Elle a vraiment joué un rôle déterminant dans la résolution de ce crime.

«Ils ont beaucoup de séquences de Michelle, et aussi beaucoup de cassettes seulement de ses interviewers. Elle se sent très vivante, réelle et présente. Elle était vraiment intelligente. Elle était plutôt sarcastique, vraiment drôle. Et elle était juste ravissante d’être là. Donc, la moitié est plutôt agréable d’entendre à nouveau sa voix et de la voir. Et vous savez, la moitié est juste super triste.

La version de Mann de «Avalanche» n’est que brièvement extraite pour la séquence de crédit d’ouverture, mais les fans d’elle et / ou de Cohen peuvent attendre avec impatience d’entendre la version complète en téléchargement ou en streaming. «Nous avons fait une version complète parce que je pense qu’ils voulaient avoir tous les couplets au cas où. Personnellement, j’aurais peut-être sorti quelques couplets », dit-elle, riant de la propension de Cohen à opter pour la forme épique parfois. «Mais vous savez, il est dans cette tradition populaire de monter à cheval et de le monter jusqu’à ce que le cheval soit mort.

Elle dit que son équipe «travaille en quelque sorte avec HBO, pour nous donner la permission afin que nous puissions le publier, donc je pense que cela arrivera bientôt», dit-elle. Elle attribue un crédit spécial à Penn, qui a produit la piste, pour le succès qu’elle croit que la version complète et épique s’est avérée. «Parce que vous savez, avoir une chanson avec six couplets, ce n’est pas comme s’il n’y avait pas beaucoup d’harmonie qui se passe; il n’a pas de chœur, il n’a pas de pont. C’était donc vraiment difficile de garder ça intéressant. Et je pense que Michael a fait un excellent travail. C’est une très belle version, donc je veux qu’elle soit diffusée. »

Mann est une fan de Cohen mais admet qu’elle n’a pas passé beaucoup de temps avec l’album de 1971 « Songs of Love and Hate » d’où « Avalanche » est né. «J’adore Leonard Cohen», dit-elle, «je ne suis pas quelqu’un qui connaît tous les disques, mais vous savez, tout ce que j’entends, je me souviens surtout à quel point il était un grand parolier. Parfois un peu trop oblique. Elle rit. «Mais toujours, toujours génial. Toujours évocateur. »

Donc, la question à 10 millions de dollars: a-t-elle une idée de ce que signifie «Avalanche»? Les fans de Cohen ne peuvent certainement pas s’entendre sur la direction du langage symbolique. Recherchez-le sur n’importe quel site d’interprétation lyrique et vous trouverez de légers désaccords sur le fait de savoir s’il s’agit d’une chanson sur une histoire d’amour passionnée et obsessionnelle, une exploration d’une sorte de maladie mentale (un sujet qui, clairement, serait dans l’allée de Mann) ou est l’une des chansons religieuses ironiques de Cohen, le narrateur étant peut-être Dieu ou Christ, parlant à l’humanité dans le cadre d’une relation spirituellement dysfonctionnelle. Cohen ne dévoile aucun secret à ce stade, et Mann n’en a pas la maîtrise elle-même.

«Nous essayions de le comprendre aussi», admet-elle. «Michael l’a produit, car il a un petit studio à la maison. Et quand vous faites plusieurs prises de voix… Comme, nous avons en fait commencé avec une seule clé, parce qu’il pensait que ça sonnerait bien si je le chantais très bas, mais ça n’a pas marché. Alors j’ai fini par le chanter beaucoup. Alors, quand vous entendez la chanson tant de fois, vous commencez à y aller, que se passe-t-il dans cette chanson? Que se passe-t-il? Et nous ne pouvions pas vraiment comprendre cela. Tout ce que nous avons trouvé, c’est que c’est basé sur un poème qu’il a écrit, ce qui n’aide pas du tout. Nous avions une vague idée qu’il y avait une sorte de référence alchimiste arcanique. Nous ne sommes pas allés très loin, je devrais revoir les paroles et proposer ma propre théorie unifiée sur ce dont il parle. Le bossu, l’or… Je ne sais pas, c’était très déroutant.

«Mais», ajoute-t-elle, «cela avait définitivement un air d’obsession qui correspondait parfaitement au sujet et à la façon dont Michelle abordait ce projet. J’ai donc pensé que c’était un très bon choix.

De la série HBO elle-même, Mann a à peu près la même réaction que la plupart des téléspectateurs: c’est fascinant et à certains égards difficile. «Je pense que c’est vraiment fantastique», dit-elle, «mais c’est vraiment difficile de revivre en quelque sorte sa mort et tout. Et les crimes sont tellement dégoûtants. C’est difficile à regarder à différents niveaux. Donc, nous aimons un peu l’espacer et ensuite avoir une sorte de nettoyant pour le palais à surveiller, afin de ne pas aller au lit super déprimé et paniqué.

Des conseils pour un nettoyant? «Nous avons parfois utilisé des ‘Larry Sanders’ ou simplement de vieux films classiques de Turner. Et nous retournons beaucoup à «The West Wing», pour des raisons évidentes. C’est juste très apaisant. Comme l’idée qu’il est possible d’avoir un gouvernement réfléchi, intelligent et fondé sur des faits. Mais « West Wing » n’a-t-il pas semblé presque déchirant, ces dernières années, comme un fantasme de ce qui pourrait être qui exige une trop grande suspension de l’incrédulité? «Je ne pense pas. C’est aussi la répartition spirituelle de tout cela – pas même seulement l’aspect gouvernemental, mais le dialogue vif et l’humour et le jeu fantastique. Il y a quelque chose qui est édifiant et inspirant à voir les gens faire un travail vraiment, vraiment excellent. Tous les acteurs sur qui sont si grands et ils s’entremêlent d’une très bonne manière. Et je pense que c’est difficile, avec Sorkin, parce que ça peut être un peu Mamet-y, son ton – tout le monde doit être sur la même longueur d’onde. Mais je pense que les trois premières saisons sont aussi bonnes que la télévision ne l’a jamais été.

Il y a des fans qui feraient des déclarations similaires dans le domaine de la musique pour une grande partie de la production de Mann. Quiconque est enclin à utiliser ses albums classiques comme nettoyants pour le palais 2020 a de bonnes nouvelles en magasin.

«Nous venons de terminer la remasterisation d’une réédition de ‘Bachelor Number Two’», qui sortira probablement vers la fin de l’année pour le Record Store Day. «Il y a des trucs supplémentaires, mais il n’est pas chargé d’affiches ou quoi que ce soit. C’est surtout pour le vinyle. Mais l’oeuvre a également été refaite, car à l’époque, nous venions de lancer quelque chose ensemble, donc nous en avons fait une meilleure version. Et il y a quelques notes de doublure, où je parle de chaque chanson. Oh, et nous allons également faire une réédition de «Lost in Space», c’est donc la prochaine chose sur laquelle je dois commencer à m’occuper. elle dit. «Et nous venons de terminer le mixage d’un nouvel album, qui sait quand ça sortira – parce que je pense que nous voulons avoir une chance qu’il y ait une sorte de jeu live que je pourrais faire. Alors oui, beaucoup de projets, beaucoup de trucs en cours, bizarrement, alors que je suis assis ici seul au milieu du monde qui a cessé de tourner sur son axe.