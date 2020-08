Après plusieurs cas d’événements et de réunions massifs organisés dans des propriétés louées via Airbnb même si nous sommes au milieu d’un Pandémie de covid-19, l’entreprise a pris la décision de interdire fêtes partout dans le monde à partir de maintenant.

Nous recommandons également: le dernier blockbuster au monde vous permettra de dormir et de regarder des films

Airbnb a publié une déclaration faisant état du interdiction de fête dans les propriétés locatives dans le monde entier, ainsi qu’une nombre maximum d’occupants à partir de maintenant. La nouvelle règle s’applique à toutes les réservations effectuées à partir d’aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à nouvel ordre.

« />

«Lorsque la pandémie a été déclarée et que la distance sociale est devenue un élément important de la promotion de la santé publique et des voyages responsables, nous avons mis à jour nos politiques. Nous commençons par supprimer notre «événementiel» des filtres sur la plate-forme, ainsi que les «fêtes et événements autorisés». Plus important encore, nous avons introduit une nouvelle politique exigeant que tous les utilisateurs adhèrent aux mandats locaux de Covid-19. «