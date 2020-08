La fête est finie! Quoi quoi? Pour tenter de ralentir la propagation de COVID-19[FEMININE Le géant de la location saisonnière resserre ses restrictions en annonçant le pinterdiction mondiale des partis, réunions, groupes, réunions et réunions dans toutes les propriétés appartenant à la liste des Airbnb. Les convivialités devront désormais se situer dans un «comité pétitte», puisque la firme a imposé une occupation maximale de 16 personnes, même si bien sûr, c’est déjà une bonne explosion.

Cette annonce fait suite à une gifle au poignet de la «Bed and Breakfast Association» britannique, qui a averti que la société était mettre en danger aux communautés du monde entier en ne limitant pas la capacité des réserves. Airbnb, s’est retiré pour souligner que depuis l’année dernière 73% de leurs services les partis étaient déjà interdits dans la réglementation.

«Historiquement, nous avons permis les hôtes utilisent votre meilleur jugement et autoriser les petites fêtes, telles que les baby showers ou les anniversaires, si elles conviennent à votre maison et à votre quartier », explique le cabinet sur son site Internet, précisant que les nouvelles mesures s’appliquent à toutes les réservations futures et jusqu’à nouvel ordre . Bien que ce ne soit pas la première initiative que l’entreprise prend pour faire sa part et essayer d’arrêter la propagation du coronavirus.

Début 2020, Airbnb a mis en place des mesures de distanciation sociale, en plus de supprimer les filtres de recherche « événementiel » et « fêtes et événements autorisés ». « Plus important encore, nous introduisons une nouvelle politique qui oblige tous les utilisateurs à adhérer aux mandats de santé publique COVID-19 locaux. »la déclaration a continué.

Des voisins comme guetteurs

Malgré les restrictions dues à la pandémie de SRAS-CoV-2, Airbnb a obtenu ces derniers mois des informations faisant état de plusieurs invités enfreignant les règles et organisant de grandes fêtes, sans que la société puisse faire grand-chose à ce sujet. En raison du fonctionnement de l’entreprise, je ne pouvais vraiment pas empêcher les clients de réserver pour une personne, puis d’inviter leurs amis et d’organiser des fêtes mémorables. Mais curieusement maintenant ce seront les voisins qui appliqueront les règles.

Cependant, les invités ne pourront désormais plus enfreindre les règles de manière aussi flagrante, car Airbnb a maintenant mis un téléphone à disposition des voisins des propriétés, afin qu’ils puissent signaler les vacances, la foule et le bruit qui perturbent la paix publique à des moments inappropriés. «Nous comprenons également que 16 n’est pas un nombre magique et que des problèmes peuvent survenir avec des groupes de toute taille. Pour être clair, nous n’autoriserons pas de plus petites réunions avec cette politique et tous les membres de la communauté doivent se conformer aux restrictions sanitaires locales sur les réunions », a déclaré la société. Par conséquent, Airbnb prévient qu’il entreprendra actions légales si les invités ou les hôtes enfreignent les règles. Mieux vaut prendre soin de votre santé et en attendant, découvrez le dernier blockbuster qui a été transformé en Airbnb