Les étudiants de l’institut 7 Robles sont de retour sur notre petit écran. Mediaset Espagne a décidé de récupérer « Al quittant la classe », qui était sans aucun doute sa série jeunesse la plus mythique. La fiction diffusée sur Telecinco entre 1997 et 2002 revient à notre télévision mais pas avec de nouveaux épisodes, comme beaucoup de ses fans le souhaiteraient, la série revient avec une réédition quotidienne de tous ses chapitres. Maintenant oui, les fans du pari mythique pourront revivre tout ce que les personnages charismatiques de la fiction à succès que BocaBoca a produite pour Telecinco ont vécu et souffert.

Cast ‘Al quitte la classe’

Divinity est la chaîne choisie pour héberger cette réédition quotidienne de la série dans le créneau du matin et est-ce « À la sortie des cours » sera diffusé du lundi au vendredi à 10h00 du lundi 18 août. La série comblera le vide laissé par la fiction turque «Sühan: Vengeance and love», qui ce vendredi 14 août a déjà terminé ses diffusions. De cette façon, la chaîne thématique de Mediaset Espagne s’engage dans un bloc de fiction nostalgique à côté de ‘Hospital Central’. La stratégie menée par la chaîne n’est pas surprenante et c’est que la fiction médicale de Telecinco a réussi à s’imposer les matins de Divinity, devenant aujourd’hui l’option la plus suivie de sa bande parmi les réseaux thématiques de la TNT.

Cet engagement pour la nostalgie sera complété par le bloc de fiction turque qui est diffusé chaque après-midi sur Divinity et qu’un écart a déjà été fait parmi les spectateurs. La comédie romantique ‘Room 309’ avec Demet Özdemir et Furkan Palali s’est déjà imposée dans les après-midi de Mediaset et la preuve en est le record historique qu’elle a réalisé ce jeudi. 13 août (4,2% de part et 393000 téléspectateurs en moyenne), un succès qui a également été reproduit dans les rééditions de ‘Kara Sevda (Eternal Love)’ (2,3% et 250000), diffusé juste avant et de ‘Erkenci Kus: Dreaming Bird’ (3,1% et 269000 les spectateurs).

« En sortant des cours », carrière pour toute une génération

À son époque, « Al quittant la classe » est devenu une référence dans l’après-dîner quotidien de Telecinco. La série qui racontait la vie quotidienne des étudiants de l’institut 7 Robles est devenue un phénomène de société et a servi de carrière d’acteurs et d’actrices qu’à ce jour, ils triomphent au cinéma et à la télévision. Pilar López de Ayala, Elsa Pataky, Lucía Jiménez, Israel Rodríguez, Mariano Alameda, Rodolfo Sancho, Olivia Molina, Diana Palazón ou Félix Gómez ne sont que quelques-uns des visages importants nés à la télévision et parlant dans cette série. Une fiction qui aujourd’hui est disponible dans son intégralité sur les plateformes de streaming Mitele Plus et Amazon Prime Video.