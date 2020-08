Les cinéphiles qui n’ont pas l’expérience du grand écran avec leurs amis peuvent trouver leur solution dans un Alamo Drafthouse.

Pour seulement 150 $, les clients peuvent inviter jusqu’à 30 de leurs amis à louer un théâtre Alamo Drafthouse entier à certains endroits. Vous avez le choix entre plus de 40 options de films, allant du tarif familial aux drames classiques en passant par les films d’action à gros budget.

Le programme «Your Own Private Alamo» a été lancé cette semaine, et les fans peuvent réserver leur place sur le site Web de l’entreprise. La location de la salle de projection coûte 150 $ et il y a un achat minimum de nourriture requis de 150 $ également. Jusqu’à 30 invités peuvent être invités, et chaque personne choisit son propre siège lors de l’achat d’un billet. Actuellement, deux théâtres à Austin, Texas, et Denver, Colorado, sont disponibles à la location dans le cadre du nouveau programme.

Les théâtres sont désinfectés conformément aux directives COVID-19 avant les projections, et le port de masques faciaux à l’intérieur du théâtre appartient aux invités, à moins qu’un mandat local ou étatique ne soit en vigueur. Comme il s’agit d’une projection privée, parler et utiliser un téléphone est également autorisé si les invités le souhaitent.

Voici les films disponibles à l’écran:

ABOMINABLE

UN MOI MÉPRISABLE

Méprisable moi 3

DOLITTLE

DR. SEUSS ‘LE GRINCH (2018)

ET

COMMENT ENTRAÎNER SON DRAGON

KUNG FU PANDA

LES MINIONS

LA VIE SECRETE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

SHREK

CHANTER

ESPRIT: ETALON DE CIMARRON

LA MAISON AVEC UNE HORLOGE DANS SES MURS

LE GÉANT DE FER

LE FILM LEGO BATMAN

LE FILM MUPPET

TROLLS

1941

TOUJOURS

CASABLANCA

DUEL

PRINCE DES TÉNÈBRES

SEIZE BOUGIES

LES GOONIES

LE MONDE PERDU: JURASSIC PARK

LE SUGARLAND EXPRESS

ONCLE BUCK

VILLAGE DES DAMNÉS (1995)

SCIENCE ÉTRANGE

FREDDY

AQUAMAN

BATMAN (1989)

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

GREMLINS

MÂCHOIRES

PARC JURASSIQUE

MAD MAX: ROUTE FURY

SUPERMAN (1978)

LES GARÇONS PERDUS

LA MATRICE

LA CHOSE (1982)

ILS VIVENT

WONDER WOMAN