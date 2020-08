Le coronavirus continue de se propager parmi nous, enregistrant chaque jour un nombre plus élevé d’infections depuis que nous sommes entrés dans la soi-disant «nouvelle normalité». Les établissements s’adaptent aux réglementations sanitaires afin d’essayer d’offrir de la sécurité à leurs clients, mais le virus continue d’attaquer et sinon, ils le disent à Alberto Chicote.

Alberto Chicote

Le chef populaire Il a été contraint de fermer son restaurant Puertalsol parce que l’un des membres de votre équipe a été testé positif au coronavirus, comme révélé dans un post Instagram. Chicote a ajouté que le reste des effectifs est en parfait état et que « les mesures de sécurité recommandées ont été strictement respectées pendant ce mois et demi d’activité », mais que cela ne les a pas empêchés d’être victimes du Covid-19. .

Pour assumer la responsabilité envers les clients, les amis, la famille et les travailleurs, le présentateur de « Nightmare in the kitchen » souligne que doit fermer temporairement les locaux du même 22 août à une date encore à déterminer. Ayant été en contact avec un positif, les travailleurs doivent suivre les directives indiquées par la Santé, de même pour la réouverture de l’établissement.

Une pause en cours de route

Alberto Chicote a assuré que, depuis l’ouverture le 2 juillet, ils ont suivi le strict respect des règles de sécurité avec « l’utilisation continue des masques en présence de nos clients et à tout moment, désinfections quotidiennes à différents moments de la journée, utilisation continue des gels et des produits de nettoyage (…) et respect des mesures de distanciation dans la mesure du possible. « Ils n’ont pas pu se débarrasser d’une souffrance positive, mais, malgré la fermeture, le visage d’Atresmedia a bien sûr ce ne sera pas définitif: « On ne se dira pas au revoir définitivement car on considère cet arrêt en chemin comme une pause, pas comme une fin« .