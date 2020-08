Nous nous sommes habitués aux singeries comiques d’Alec Baldwin et la plupart d’entre nous l’associent immédiatement à ses imitations impeccables et infâmes de Donald Trump dans Saturday Night Live. Récemment, Alec Baldwin a pris un ton plus sérieux sur sa page Instagram, sensibilisant aux problèmes qui prévalent dans notre monde aujourd’hui.

Il a récemment publié une vidéo décrivant l’abus de pouvoir d’un juge et les fans sont sous le choc de ce qu’ils viennent de regarder. La vidéo montre un juge abusant de son autorité sur une femme noire qui cherchait de l’aide pour son affaire de violence domestique. Déjà victime et en quête de justice, la femme s’est tournée vers les tribunaux, pour être à nouveau victimisée de leurs mains. Le juge est filmé alors qu’il prend plusieurs décisions qui continuent de victimiser cette femme et de la dépouiller de ses droits civils fondamentaux.

Le nom de la femme est Cassandra Jackson, et elle est de Chicago. Elle croyait autrefois aux systèmes judiciaires, à l’équité de la décision d’un juge et à la justice au sein du système judiciaire, mais ce n’est plus le cas.

La vidéo montre Cassandra debout dans le couloir à l’extérieur de la salle d’audience.Elle est là à la recherche d’une ordonnance de protection, et c’est un énorme pas de bravoure pour une victime de violence conjugale. Elle est au tribunal pour améliorer sa vie et celle de son enfant. Elle ne savait pas qu’elle était sur le point d’être victimisée par les personnes mêmes à qui elle avait confié – les mêmes personnes vers lesquelles elle s’était enfuie à la recherche d’aide.

Avec son impatience croissante face aux temps d’attente, on lui dit qu’elle a manqué la date limite et qu’elle doit revenir un autre jour, ce qui est difficile pour elle à faire, et alors qu’elle évacue sa frustration dans le couloir, elle peut être entendue dans le salle d’audience adjacente.

Le juge Michael Bachman sort pour voir de quoi il s’agit, mais Cassandra a déjà quitté le couloir et a commencé à partir. De manière choquante, le juge la poursuit, lui ordonne de revenir et est vue en train de l’attraper agressivement et de la forcer à retourner dans sa salle d’audience. Ce n’est que la première des 3 fois où Cassandra est empêchée de partir de son propre chef.

La vidéo continue alors que Bachman la force à s’asseoir, la manipule d’une manière brutalement physique et la dépouille de tous ses droits humains fondamentaux. Elle est malmenée par le personnel du tribunal, menottée à sa chaise, officiellement inculpée et arrêtée, puis attachée à une chaise spéciale et roulée contre sa volonté, dans le couloir. Elle purge ensuite 2 jours de prison.

C’est ainsi que le juge et le personnel du tribunal ont traité les victimes de violence conjugale. Il a mis les mains sur cette femme noire qui est venue le voir pour sa sécurité pour échapper aux abus auxquels elle était déjà confrontée à la maison, et la réponse du juge a été de la maltraiter à nouveau.

Le juge dans cette affaire a été forcé de démissionner, mais ce n’est qu’un exemple d’une pomme pourrie qui a été jetée, laissant les citoyens se demander combien il en reste au sein du système judiciaire, des forces de police et d’autres niveaux d’autorité.

