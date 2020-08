Donald Trump a été critiqué pour tant de ses mauvaises décisions, ses commentaires discutables et ses commentaires inappropriés. Il semble que chaque fois que Donald Trump communique de quelque manière que ce soit, il est tenu de provoquer un tollé plein de controverse et de colère.

Internet regorge de mèmes et de blagues qui se moquent des nombreux moments de naufrage de train que Donald Trump a à la fois causés et dépeints. Alec Baldwin s’est récemment rendu sur Instagram pour décrire un autre moment au cours duquel le système de croyance douteux de Donald Trump est à nouveau mis à l’honneur.

Donald Trump semble certainement être très condescendant envers les femmes, souvent semblant carrément sexiste, mais une femme très spécifique semble avoir obtenu ce respect, et les détails sont troublants.

Étant donné qu’il joue le rôle légendaire de Donald Trump dans Saturday Night Live, nous ne pouvions penser à personne de mieux placé pour se moquer de Trump et décrire son comportement inhabituel dans un meme que Baldwin lui-même. Ce mème est en effet troublant, car il démontre le mépris total de Donald Trump pour les femmes intelligentes et les femmes occupant des postes de pouvoir politique. Les femmes de couleur ne sont certainement pas ses préférées non plus.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, dans une tournure tordue des événements, Donald Trump avait de belles choses à dire sur Ghislaine Maxwell. De toutes les femmes avec lesquelles il a interagi au cours de sa vie, Donald Trump semble être doux et amical en parlant de Ghislaine Maxwell – une femme que tant de gens détestent.

Le meme dépeint Donald Trump se moquant de Hilary Clinton et Kamala Harris, alors qu’il pointe du doigt et les qualifie de «méchante femme». Le meme se termine par un visage très familier en bas – celui de Ghislaine Maxwell, co-conspirateur et bras droit directement lié à Jeffrey Epstein. Des rumeurs fondées sur des preuves lient Maxwell à une longue chaîne de crimes sexuels, dont la plupart étaient contre des mineurs. Elle a été arrêtée pour de multiples accusations liées au trafic sexuel et a été évitée par la plupart des célébrités qu’elle appelait auparavant des amis.

D’une manière ou d’une autre, Donald Trump montre un mépris total pour les femmes qu’il rencontre, ce qui peut lui poser un défi intellectuel ou peut avoir une plate-forme différente qui l’obligerait à justifier sa position d’une manière ou d’une autre. Pourtant, de manière choquante, interrogé sur Ghislaine, Trump a déclaré qu’il « lui souhaitait bonne chance », non pas une fois, mais de nombreuses fois.

Il semble que lorsqu’il s’agit de femmes du côté obscur de la célébrité et de la politique, ou lorsqu’il s’agit de s’entourer de belles femmes, Donald Trump est parfaitement à l’aise.

