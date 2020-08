Vous voulez voir une démonstration de la façon dont Alex Ross peint des super-héros comme Homme araignée? Que sera le Stargirl finale de la saison apporter à la série CW? Quel est le dernier Marvel Comics titre à annuler? Envie de voir un terrifiant guépard poupée pour Wonder Woman 1984? Quand est-ce que Le Chevalier Noir et Batman commence quitter HBO Max? Je veux voir quelques extraits Les garçons? Tout cela et plus dans cette édition de Bits de super-héros.

Voici un nouveau chat virtuel avec le Justice Society of America comme la première saison de Stargirl s’approche de la finale.

La dernière page de Docteur Strange: Chirurgien suprême # 6 a révélé que Marvel Comics a annulé la bande dessinée.

Nouveau clip de la saison 2: Êtes-vous Team Butcher ou Team Hughie? pic.twitter.com/AFoDwd1PqS – The Boys (@TheBoysTV) 6 août 2020

Les garçons a dévoilé un clip de la deuxième saison. Il est temps de choisir entre Team Butcher ou Team Hughie.

Le flash étoile Candice Patton a récemment discuté d’un plothole de la saison six qui attend toujours d’être traité.

Veuve noire lance une nouvelle série Marvel Comics, et voici la bande-annonce du premier numéro à venir.

Le climactique Stargirl La finale de la saison 1 aura plusieurs fausses fins, une tournure surprenante et des scènes de générique.

Voici un aperçu d’une démonstration de peinture complète de Alex Ross montrant son dernier Homme araignée portrait.

Écrivain Jed McKay a révélé le Chat noir la bande dessinée solo fera une brève pause avant le Venin un événement.

