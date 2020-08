Alibaba, géant chinois du commerce électronique et du divertissement, affirme que les pires retombées économiques du coronavirus sont désormais derrière. En effet, la crise sanitaire et économique accélère la transformation numérique.

La société a révélé une augmentation de 34% des revenus et des bénéfices nets entre avril et juin, le premier trimestre de son nouvel exercice, en hausse de 28% à 5,59 milliards de dollars.

«Notre activité principale de commerce domestique est revenue à tous les niveaux d’avant COVID-19, tandis que les revenus du cloud computing ont augmenté de 59% d’une année sur l’autre», a déclaré le PDG du groupe Daniel Zhang. «Notre forte croissance de nos bénéfices et nos flux de trésorerie nous permettent de continuer à renforcer notre cœur de métier et d’investir pour une croissance à long terme.»

Les activités de divertissement du groupe continuent de perdre de l’argent, mais à un rythme plus lent. Son secteur numérique et médiatique, qui va de l’exploitation de navigateurs pour appareils mobiles à la vente de billets de cinéma, a vu ses revenus augmenter de 9% à 6,99 milliards de RMB (990 millions de dollars) et les pertes réduites de 38% à 2,22 milliards de RMB (286 millions de dollars). . Alibaba a déclaré que son activité de streaming vidéo Youku avait augmenté le nombre moyen d’abonnés quotidiens de 60% en glissement annuel. Le plus gros gain de revenus dans le segment du divertissement numérique provient des jeux en ligne et des abonnements, «partiellement compensé par la baisse des revenus provenant de la gestion des clients».

Alibaba a également déclaré que les pertes de Youku avaient été réduites «principalement en raison de la diminution du coût du contenu». Mais il n’a pas divulgué plus de détails.

Au niveau du groupe, Alibaba a réalisé un chiffre d’affaires de 21,8 milliards de dollars (154 milliards de RMB). Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté de 124% à 47,6 milliards de RMB (6,736 milliards de dollars) et le bénéfice net a augmenté de 143% à 46,4 milliards de RMB (6,573 milliards de dollars). Une mesure différente de la rentabilité, le bénéfice net non-GAAP était de 39,5 milliards de RMB (5,59 milliards de dollars), soit une augmentation de 28% d’une année sur l’autre.

La société a récemment été sous les projecteurs alors que les applications chinoises ont été rejetées par les gouvernements en Inde et aux États-Unis, et que Donald Trump a fait allusion à l’expulsion des entreprises chinoises des marchés boursiers américains.

«Nous suivons de près les changements de politique du gouvernement américain… une situation très fluide», a déclaré Zhang lors d’une conférence téléphonique avec des analystes et des médias. «Nous prendrons des mesures pour nous conformer à toute nouvelle réglementation.»