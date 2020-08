Exclusif: Alice Braga dans The Suicide Squad et passe de Marvel à DC!

Ce samedi à 12h PST, les fans auront droit au panneau DC FanDome pour la suite de Warner Bros. La brigade suicide. Aujourd’hui, ComingSoon.net a parlé 1: 1 avec Les nouveaux mutants l’actrice Alice Braga et ce que les fans peuvent attendre de la Suicide Squad panneau!

«Je pense que les gens vont adorer ce film», nous a dit Braga. «Je suis un grand fan de James Gunn, j’adore‘ Guardians of the Galaxy ’et ce qu’il en a fait. Il a apporté du plaisir, des rires et de l’action à un film de vaisseau spatial de super-héros. Je pense donc que c’est un réalisateur très talentueux et il apporte cela à «The Suicide Squad» et il apporte sa vision et son énergie en tant que personne créative. C’était super de rejoindre ce casting, c’est un casting incroyable! De Idris Elba à Viola à tout le monde. Je suis un grand fan de Margot Robbie. Je pense que les fans vont vraiment adorer le panneau, le panneau est vraiment amusant! »

L’actrice, qui joue le Dr Cecilia Reyes dans Nouveaux mutants, a également parlé de passer d’un film Marvel à un film de DC.

«C’est un honneur», a ajouté Braga. «Je n’ai jamais pensé que cela arriverait et c’est le cas. Juste dans le sens de faire « New Mutants », puis « Suicide Squad », je me suis dit: « Oh mon Dieu, attendez, DC et Marvel? » Pour un fan? Pour un nerd comme moi? C’est un trophée. Je ne pourrais pas demander plus! Et ce sont les meilleurs fans du monde. Les fans de bandes dessinées sont les meilleurs fans parce qu’ils sont gentils, excités, ils le savent et ils s’en soucient. Ce sont les meilleurs fans que vous puissiez avoir. »

La brigade suicide La distribution comprend: John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Joel Kinnaman, Maylin Ng, Flula Borg, Juan Deigo Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Brage, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba et Margot Robbie.

Davis, Robbie, Courtney et Kinnaman joueront tous les mêmes rôles qu’ils avaient dans le film de 2016, reprenant respectivement Amanda Waller, Harley Quinn, Captain Boomerang et Rick Flag. Le casting est également empilé avec d’autres anciens de James Gunn comme David Dastmalchian, Nathan Fillion, Sean Gunn, Steve Agee et Michael Rooker, ainsi que d’autres créatifs de Marvel comme Taika Waititi.

Le film est écrit et réalisé par Gunn. Chuck Roven et Peter Safran seront les producteurs. Nik Korda est producteur exécutif du film.

La brigade suicide sortira en salles le 6 août 2021.

