Un épisode récent de The Young and the Restless a vu un personnage préféré des fans, Nikki Newman (Melody Thomas Scott), faire ses débuts avec un tout nouveau look – et certains fans ne savent toujours pas quoi faire de la sensation.

Au lieu de sa signature, les mèches blondes au miel, Nikki porte une perruque élégante depuis quelques épisodes. Alors, le look audacieux est-il là pour rester, ou est-ce temporaire? Pourquoi Nikki porte-t-elle une perruque?

Alors, pourquoi Nikki porte-t-elle une perruque sur «The Young and the Restless»?

Comme tout autre membre de la distribution de The Young and the Restless, l’actrice Melody Thomas Scott a été invitée à se coiffer et à se maquiller dans le cadre de la nouvelle réglementation visant à empêcher la propagation du COVID-19.

Pourquoi Nikki porte-t-elle une perruque sur le premier nouveau spectacle après la pandémie? – Kathy Jeffries (@kejeffries) 10 août 2020

Selon Soap Dirt, des changements rapides ont eu lieu au salon.

Comme le révèle le point de vente, les stars masculines sont moins susceptibles d’entrer dans le décor avec un maquillage complet dans un avenir proche, tandis que leurs vêtements peuvent sembler un peu plus délabrés que d’habitude.

Les actrices légèrement moins enclines à maîtriser l’art du maquillage professionnel et de la coiffure pourraient faire leurs débuts avec des looks inattendus – espérons-le, aucun aussi radical que la perruque de Nikki – dans les prochains épisodes.

De plus, les scènes d’intimité sont désormais soumises à une réglementation stricte. Les acteurs seront invités à exécuter des scènes mettant en scène des câlins, des baisers ou quoi que ce soit du genre, avec l’aide de leurs partenaires réels.

De même, les stars et les membres d’équipage devront adhérer aux règles de distanciation sociale et rester à six pieds l’un de l’autre. La nouvelle réglementation pourrait entraîner des vues jusque-là imprévues, car la façon dont les acteurs se déplacent les uns autour des autres sur le plateau est sur le point de subir une transformation complète.

Source: cbs via twiter

Comme le révèle un article récent de Fortune, les créateurs de The Bold and the Beautiful ont mis en place des règles similaires pour protéger les acteurs et l’équipe.

Selon le point de vente, les acteurs travaillant sur la série seront désormais tenus d’inviter leurs partenaires à travailler comme remplaçants pour les scènes de baisers. Alternativement, ils auront la possibilité d’utiliser un mannequin pour les prises qui impliquent la fermeture.

Chaque employé devra subir des contrôles de température avant d’entrer dans le studio. Ils recevront également des masques faciaux, des désinfectants pour les mains et une petite poubelle pour les scripts.

Nous manquons vraiment de faire des câlins sur le plateau, mais nous sommes très heureux d’être de retour avec notre famille #YR! ✨ Ne manquez pas les NOUVEAUX épisodes toute la semaine pour voir le dernier drame de Genoa City. pic.twitter.com/QwSUup0xIG – Jeune et agité (@YandR_CBS) 17 août 2020

« Nous nous sentons presque comme des pionniers de la télévision toutes ces années plus tard, car nous sommes les premiers à sortir, nous ouvrons de nouvelles façons de produire les émissions avec les normes de sécurité actuelles, et nous faisons le travail. C’est très excitant », Bradley Bell, le producteur exécutif de The Bold and the Beautiful, a déclaré Fortune.

Le meilleur moyen d’éviter de contracter ou de propager le coronavirus est de se laver les mains en profondeur et de prendre des distances sociales. Si vous pensez que vous ressentez des symptômes du coronavirus, notamment une toux persistante (généralement sèche), de la fièvre, un essoufflement et de la fatigue, veuillez appeler votre médecin avant de vous faire tester. Pour des ressources complètes et des mises à jour, visitez le Site Web du CDC. Si vous ressentez de l’anxiété à propos du virus, demandez à votre fournisseur de soins de santé mentale ou visitez NAMI.org.

