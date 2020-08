Amazon Prime Video Germany a commandé la série comique «Binge Reloaded» à Redseven Entertainment, une société de Red Arrow Studios.

L’émission se poursuivra dans la veine de l’émission humoristique populaire «Switch Reloaded», qui a été diffusée plusieurs années sur la chaîne allemande ProSieben, propriété de la société mère de Red Arrow, ProSiebenSat.1. Chacun des huit épisodes de 30 minutes de «Binge Reloaded» comprendra de courts croquis, y compris des parodies de moments populaires en streaming ou à la télévision, interprétés par un casting jouant une foule de personnalités des médias allemands.

Le casting de « Binge Reloaded » comprend les vétérans parodiques Michael Kessler et Martin Klempnow, connus pour leur apparition dans « Switch Reloaded », et les nouveaux venus Tahnee Schaffarczyk, Antonia von Romatowski, Joyce Ilg, Jan van Weyde, Paul Sedlmeir et Christian Schiffer. Le spectacle est écrit par Marc Löb et réalisé par Erik Polls, Sven Nagel et Joscha Seehausen avec Georg Kappenstein comme producteur et Sebastian Benthues comme producteur exécutif.

«Binge Reloaded» sera diffusé sur Amazon Prime Video en Allemagne et en Autriche fin 2020.

Jobst Benthues, PDG de Redseven Entertainment, a déclaré: «La comédie est l’une des principales forces de Redseven – et avec ‘Binge Reloaded’, nous créons une série unique qui s’appuie sur les meilleures traditions de la comédie et est pleine de potentiel culte.

Christoph Schneider, directeur général d’Amazon Prime Video Germany, a déclaré: «Nous sommes très heureux de pouvoir présenter un moment fort de la comédie à nos membres Prime avec ‘Binge Reloaded’. Qu’il s’agisse de séries, de films, de personnages de fiction, d’acteurs, de présentateurs, d’athlètes ou de stars et starlettes nationales et internationales, aucun écran favori n’est à l’abri des parodies de haute qualité de la distribution fantastique.

Les principaux spectacles de Redseven incluent «Germany’s Next Top Model» et «Queen of Drags» pour ProSieben; «Le goût» et «Mariés au premier regard» pour SAT.1; et «Maison de retraite pour les 4 ans» pour VOX.