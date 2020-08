AMC Networks a déposé une plainte auprès de la Federal Communications Commission, accusant AT&T d’abuser de son pouvoir de marché afin de profiter injustement de ses propres réseaux, HBO et TNT.

Bien qu’une grande partie de la plainte soit expurgée, AMC semble se plaindre qu’AT & T cherche à limiter la capacité d’AMC à rendre son contenu disponible sur des plates-formes numériques, telles que Hulu et Amazon Prime. AMC se plaint également de la tarification proposée par AT & T, arguant que les conditions réduiraient la capacité d’AMC à concurrencer pour une programmation de haute qualité sur un pied d’égalité avec HBO et TNT.

La plainte allègue qu’AT & T revient sur sa promesse, exprimée lors du procès antitrust d’AT & T-Time Warner, selon laquelle elle n’utiliserait pas son influence en tant que société médiatique intégrée verticalement pour désavantager ses concurrents. AMC allègue qu’AT & T tire parti de son «pouvoir de marché disproportionné» pour extraire des conditions «onéreuses et étouffantes», en violation flagrante de cet engagement.

Selon la plainte déposée mercredi, les abonnés AT&T représentent environ un quart des foyers d’AMC. AMC demande une ordonnance de suspension, ce qui obligerait AT&T à continuer de transporter les réseaux d’AMC aux tarifs et conditions actuels pendant que sa plainte est jugée.

« Nous entretenons une relation longue et fructueuse avec AT&T et nous espérons poursuivre notre solide partenariat dans le futur », a déclaré AMC dans un communiqué. «Nous demandons seulement à AT&T de traiter nos réseaux équitablement et de ne pas désavantager nos programmes et nos intérêts commerciaux par rapport à la manière dont ils traitent leurs propres réseaux comme HBO et TNT.»

Un porte-parole d’AT & T a nié les allégations et a fait valoir que les conditions de distribution proposées étaient en partie basées sur la baisse de la demande pour les émissions d’AMC.

«La plainte d’AMC Networks est sans fondement», a déclaré le porte-parole dans un communiqué. «Nous traitons tous les programmeurs équitablement et continuerons de travailler avec AMC Networks pour fournir son contenu à un prix raisonnable pour nos clients. Le coût de la fourniture de la programmation d’AMC Networks à nos clients doit refléter le fait que les émissions d’AMC Networks ont perdu de leur popularité par rapport à leurs pairs depuis plusieurs années.

Les parties noircies de la plainte semblent faire la chronique des allers-retours alors que les deux parties cherchaient à négocier un accord de transport. En juillet, AMC a informé AT&T qu’elle déposerait une plainte de transport.

«Cela n’a aucun sens commercial pour AT&T d’entraver le développement des réseaux dont il dépend pour attirer et fidéliser les abonnés, à moins que les actions d’AT & T ne soient conçues et destinées à donner à ses réseaux affiliés un avantage concurrentiel substantiel sur le marché», déclare la plainte. «AT&T finance massivement ses propres réseaux… AT&T permet à ses propres réseaux d’avoir la distribution la plus large possible. Ce traitement disparate bénéficiera énormément à HBO et TNT. »