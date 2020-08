Les cinémas AMC ont perdu beaucoup d’argent cette année.

AMC Theatres a révélé une perte massive de 561 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l’année suivant les fermetures prolongées de la chaîne de cinéma.

Depuis que le coronavirus s’est propagé en dehors de la Chine, de nombreuses entreprises ont été contraintes de changer fondamentalement leur mode de fonctionnement. L’industrie cinématographique, en particulier, a été durement touchée par cela, les productions de la majorité des films et des émissions de télévision étant forcées de fermer. L’activité cinématographique a également été touchée car tous les cinémas ont été fermés par la pandémie et les cinémas AMC ont fermé leurs portes plus tôt cette année. À l’origine, la chaîne de théâtres s’attendait à rouvrir à la mi-juillet, mais la prolifération des coronavirus aux États-Unis a rendu cela impossible.

À la suite de la fermeture, les cinémas AMC devraient perdre entre 2,1 et 2,4 milliards de dollars au cours du seul premier trimestre. Maintenant, les rapports du deuxième trimestre sont arrivés et, même s’ils ne sont pas aussi graves, ils sont tout de même énormes. La société a révélé qu’elle avait perdu plus de 561 millions de dollars en raison de la fermeture.

Dans un communiqué, Adam Aron, PDG d’AMC, n’a pas été surpris par les résultats et a qualifié l’année la plus difficile de l’entreprise de ses 100 ans d’histoire:

«Cela ne devrait être une surprise pour personne que, avec nos opérations fermées dans le monde entier et presque aucun chiffre d’affaires à venir, ce fut le trimestre le plus difficile des 100 ans d’histoire d’AMC. C’est pourquoi les progrès réalisés par toute l’équipe AMC depuis le début du deuxième trimestre sont d’autant plus importants et impressionnants.

Il semblait cependant convaincu que l’entreprise aurait un avenir à long terme:

«Un événement une fois par siècle a transformé 2020 en une année brutale, et les entreprises de cinéma ont été particulièrement touchées. Même ainsi, en regardant vers l’avenir, nous restons optimistes quant à l’avenir à long terme d’AMC. L’exposition théâtrale a toujours été résiliente et nous sommes convaincus que chez AMC, nous prenons les bonnes mesures pour sortir de cette crise et prospérer à nouveau en tant que leader de notre industrie.

Que pensez-vous tous de ce rapport? Êtes-vous surpris d’apprendre qu’AMC a signalé une perte financière aussi massive? L’entreprise peut-elle s’en remettre? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur l’avenir des cinémas AMC et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour des contenus vidéo plus exclusifs!

Source: Le Wrap

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Ecrivain de tout ce qui les concerne!