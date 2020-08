Il y a près de trois ans, l’industrie du divertissement a été durement touchée. Mais ce n’est pas dans la partie visible, que nous connaissions tous de l’extérieur comme le glamour des tapis rouges, mais dans sa structure, qui détermine la manière et le moment où tout le reste nous parvient. Harvey Weinstein, le producteur de films à succès, cet homme qui a bâti la carrière de nombreux personnages comme Quentin Tarantino, avait violé les droits de centaines de femmes, y compris les actrices, les réalisateurs, les maquilleurs et toute personne souhaitant s’impliquer dans l’industrie.

Pendant environ 20 ans, Weinstein, en position de pouvoir, a commis une série de crimes sexuels qui sont restés silencieux jusqu’à ce qu’un rapport du New York Times révèle toute la vérité. C’était le début de la fin du producteur et de nombreux autres hommes qui ont profité de sa situation de pouvoir pour maltraiter les femmes. Suivi de Weinstein est tombé Kevin Spacey, l’un des acteurs les plus aimés et respectés, lauréat de deux Oscars qui a également excellé dans la production et la réalisation. Le drame Netflix House of Cards a présenté de nouveaux publics à un grand acteur qui représentait toute une époque avec de grands films comme Se7en, Les suspects habituels, L.A. Confidential, Pay It Forward et American Beauty, peut-être le film pour lequel il se souvient le mieux.

Kevin Spacey a été accusé d’avoir tenté d’abuser d’un mineur en 1986. La victime était Anthony Rapp, qui avait 14 ans à l’époque. Spacey a répondu en se déclarant homosexuel, suivi d’un accusation à la bombe de plusieurs hommes harcelés par l’acteur pendant de nombreuses années. C’était la fin de Spacey en tant qu’acteur et personnage public. Cependant, c’est un thème très similaire à celui de Woody Allen. Le réalisateur emblématique a été accusé d’avoir abusé sexuellement de sa fille Dylan, qu’il a adoptée avec l’actrice Mia Farrow. Pendant des années, l’affaire est restée en suspens, mais l’arrivée de plaintes et de mouvements pour l’égalité des sexes tels que Time’s Up et #MeToo, a directement pointé Allen et sa carrière, en moins d’un an, s’est effondrée. Il en va de même pour Roman Polanski.

Mais ces accusations, terribles si elles sont vraies, ne devraient pas affecter notre vision de votre travail, n’est-ce pas? La révélation de sa personne ses œuvres cinématographiques perdent-elles de la valeur ou de la véracité? La réponse est non. Le travail de Kevin Spacey en tant qu’acteur, du moins celui que nous connaissons déjà, ne devrait pas perdre sa valeur et l’un de ceux-ci est celui de beauté américaine Sam Mendes, un film qui a remporté en 2000 l’Oscar du meilleur film et un autre prix pour Spacey pour sa performance dans le rôle principal.

beauté américaine Il suit l’histoire de Lester, un homme de la classe moyenne avec une femme et une fille. Sa vie est misérable au moins à cause de sa perception des choses. Il ne s’entend pas avec sa femme, une perfectionniste de l’immobilier qui a une liaison avec son patron. Il ne s’entend pas non plus avec sa fille, une adolescente peu sociable qui n’établit généralement pas de relations stables. Et donc, entre deux femmes qui le tolèrent à peine, Lester trouve une raison d’être heureux, ou du moins d’essayer de l’être, en rencontrant Angela. Elle est amie avec sa fille, mais contrairement à elle, c’est un être social, une extravertie qui appartient à l’équipe de cheerleading, mais surtout qui parle ouvertement de ses expériences sexuelles.

Le moment où ils se rencontrent est le point de rupture pour Lester, ou alors nous pensons Lorsque le personnage principal quitte son travail ennuyeux, il fume de la marijuana, défie l’ordre de sa femme et commence à faire de l’exercice, le tout avec la promesse d’Angela. Cependant, C’est très loin de devenir l’agent de changement de notre caractère, car cela se produit à la fin, tel quel, de sa vie.

beauté américaine, était le premier réalisateur de Mendes, qui a été écrit par Alan Ball, et dans lequel une critique de la classe moyenne américaine et son insistance à s’en tenir au modèle de rêve américain est faite. Lester et sa femme Carolyn, interprétées par Annette Bening, sont l’image du matérialisme et / ou du consumérisme, ainsi que la recherche consciente de satisfaction personnelle (le seul moment de plaisir pour le protagoniste est quand il se masturbe sous la douche). D’autre part, sa fille Jane et Ricky, le voisin obsédé par le tournage de tout, sont l’incarnation du voyeurisme présent dans la vie de chacun dans l’attention portée à la vie des autres. « Voulez-vous que je le tue pour vous? », Demande Ricky lorsqu’elle parle de son père et de la manière dont quelqu’un devrait mettre fin à sa souffrance.

Un autre exemple est lorsque Jane parle de subir une chirurgie mammaire même si elle n’en a pas besoin alors que Ricky reste attentif à tout ce qui peut être filmé et conservé dans une mémoire qui n’est pas la nôtre. D’où la scène iconique dans laquelle le couple regarde la vidéo d’un sac se déplaçant dans le vent. « C’est le jour où j’ai réalisé qu’il y avait toute une vie derrière les choses … il n’y a aucune raison d’avoir peur … Parfois, il y a tant de beauté dans le monde. J’ai l’impression que je ne peux pas le supporter.

Enfin il y a Angela, l’amie de Jane et l’intérêt sexuel de Lester. Elle joue dans les parties les plus érotiques du film, ce qui pourrait tenir une certaine ironie si l’on considère le modèle familial que l’on souhaite instaurer, attaché à une série de valeurs jamais valables et encore moins organiques. Angela est aussi le personnage qui révèle le sens poétique du film, exprimé de mille manières à travers ses images (sponsorisées par Conrad L. Hall) et une scène en particulier dans laquelle on ne parle qu’avec des métaphores: les roses qui sortent de la poitrine d’Angela pour inonder sa maison, son corps et une baignoire. Sa présence déclenche, comme nous l’avons mentionné, toute la destruction de sa vie destructrice, ironiquement, pour céder la place à la mort et au moment où elle se rend compte qu’elle n’était pas le changement de sa vie, mais le retour au passé.

beauté américaine c’est un film intelligent et poétique au sens le plus strict du terme. C’est une manière de déclencher sa propre critique à travers des personnages que l’on ne voit pas souvent, mais dont on sait qu’ils existent. Ce film est plus qu’une moquerie systématique de la vie de banlieue, la femme parfaite à la recherche de la maison parfaite, le mari travailleur s’embrassant au revoir et les enfants qui restent attachés à eux jusqu’à la fin de leurs jours. American Beauty est, avant tout, un miroir intime de ce qui se passe dans la vie de beaucoup à un degré plus ou moins grand. Qui ne s’est pas senti prisonnier au travail ou a été attiré par quelque chose d’interdit? Ils semblent des concepts simples, mais ils ne le sont pas.

American Beauty est venu à briser le stéréotype d’une famille modèle, mais aussi celui d’une famille dysfonctionnelle pour faire place à une réflexion qui vient, comme nous l’avons mentionné, quand tout s’arrête. Depuis le début du film et Lester arrive, nous savons qu’il va mourir. Nous ne connaissons pas la forme et le moment, mais c’est une histoire qui raconte d’un autre lieu, peut-être à celui auquel appartient le sac qui « danse » avec le vent, à celui d’une beauté et d’un état de paix incontestables qui ne peuvent être atteints que lorsqu’il n’y a pas rien à perdre.

American Beauty est disponible sur Amazon Prime.