Après avoir été testé positif au coronavirus le mois dernier, la superstar de Bollywood, Amitabh Bachchan, s’est rétablie et est sortie de l’hôpital, a-t-il annoncé dimanche.

L’acteur indien, âgé de 77 ans, a été admis à l’hôpital Nanavati de Mumbai le 11 juillet, il y a un peu plus de trois semaines.

Sur Twitter, l’acteur a remercié les «excellents soins et soins infirmiers» de l’hôpital de m’avoir «permis de voir ce jour».

T 3613 – J’ai testé CoVid – ont été déchargés. Je suis de retour chez moi en quarantaine solitaire.

La grâce du Tout-Puissant, les bénédictions de Ma Babuji, les prières et les duas des fans proches et chers et amis EF .. et les excellents soins et soins infirmiers à Nanavati m’ont permis de voir ce jour. pic.twitter.com/76jWbN5hvM – Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 2 août 2020

Le fils de la star de Bollywood, l’acteur Abhishek Bachchan, a également été hospitalisé pour un coronavirus le même jour. Il a déclaré sur Twitter qu’il avait toujours été testé positif au coronavirus et qu’il devait rester à l’hôpital plus longtemps.

«Malheureusement, en raison de certaines comorbidités, je reste positif au Covid-19 et je reste à l’hôpital. Encore une fois, merci à tous pour vos vœux et vos prières continus pour ma famille. Très humble et redevable. Je vais battre ça et revenir en meilleure santé! Promesse », a-t-il tweeté.

Je, malheureusement en raison de certaines comorbidités, restent positifs à Covid-19 et restent à l’hôpital. Encore une fois, merci à tous pour vos vœux et vos prières continus pour ma famille. Très humble et redevable. 🙏🏽

Je vais battre ça et revenir en meilleure santé! Promettre. 💪🏽 – Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) 2 août 2020

Le virus a fait des ravages sur les célèbres membres de la famille, qui sont très appréciés dans l’industrie cinématographique indienne. La compagne de l’acteur Aishwarya Rai Bachchan, mariée à Abhishek Bachchan, a également été testée positive pour le coronavirus au même moment en juillet, ainsi que leur fille de huit ans, Aaradhya. Avec le senior Bachchan, ils ont également été libérés de l’hôpital après avoir été traités.

Amitabh Bachchan est l’un des acteurs les plus reconnaissables et les plus célèbres de Bollywood, apparaissant dans plus de 200 films indiens au cours d’une carrière qui s’étend sur cinq décennies. Il a fait ses débuts à Hollywood dans le film 2013 de Baz Luhrmann «The Great Gatsby» aux côtés de Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire.