Puebla.- Les municipalités rurales de la Sierra Puebla sont confrontées à un double risque imminent de COVID-19. Il y a des régions dans ces régions où il est généralement cuit et vécu autour de poêles à bois et de feux ouverts. Cela fait partie de leur quotidien et même de leur culture. Mais c’est aujourd’hui un facteur qui augmente le risque face à la crise sanitaire mondiale que traverse l’arrivée du coronavirus.

Il y a plus de 80 municipalités dans la Sierra Negra, Norte, au nord-est de Puebla, mais elles ne sont pas toutes totalement rurales ou dans des conditions d’extrême pauvreté. D’autre part, il existe une liste de 100 municipalités du Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero, l’État du Mexique et Chihuahua, lieux de forte marginalisation, où l’utilisation du bois de chauffage dans les poêles ouverts est une partie centrale de leur vie quotidienne et de leur identité culturelle. Cela les place dans une situation de grande vulnérabilité au COVID-19

Selon le dernier résumé épidémiologique de l’État de Puebla, le chef du ministère de la Santé, José Antonio Martínez García, a annoncé que 20 778 cas positifs et 2560 décès ont été enregistrés dans l’entité, depuis le début de la pandémie.

Il a déclaré que 930 patients hospitalisés ont été signalés dans des hôpitaux publics, fédéraux ou privés, dont 203 sont dans un état critique occupant des lits de soins intensifs et bénéficiant d’une assistance en ventilation mécanique.

Partout au Mexique, il y a plus de 5 millions de familles, quelque 28 millions de Mexicains, qui cuisinent, chauffent leur maison et développent d’une manière ou d’une autre leur vie autour de poêles, de poêles rudimentaires et de feux ouverts qui utilisent le bois comme combustible. fumier animal, déchets de cultures et charbon de bois.

Ce sont des personnes dont le système respiratoire se détériore en raison de la qualité de l’air qu’elles respirent lorsqu’elles ont ces sources de suie et de monoxyde de carbone à l’intérieur de leur maison qui minent lentement et silencieusement leurs systèmes respiratoire et immunitaire.

Dans le cadre de la pandémie COVID-19, cette question est devenue extrêmement importante pour les Mexicains des couches sociales les plus basses et les plus vulnérables, car il y a des millions de personnes vivant dans des conditions de pauvreté et de marginalisation, et au milieu de la La crise sanitaire des coronavirus est à risque imminent.

Notamment, les chiffres officiels montrent qu’il y a 6 millions de Mexicains qui vivent dans les 100 municipalités rurales les plus pauvres et qui sont donc plus exposés à la menace du COVID-19.

Selon les chiffres de l’Institut National de la Santé Publique (INSP) et de l’Institut National des Maladies Respiratoires (INER), les fortes concentrations de polluants dues à l’utilisation du bois de chauffage dans les poêles à ciel ouvert mettent ces 100 communes, situées principalement dans le centre et le sud du pays, avec un facteur de risque potentiel.

Dans 20% de la population mexicaine qui utilise du bois de chauffage pour la cuisine et / ou le chauffage, le risque de souffrir de maladies respiratoires graves telles que le cancer du poumon, y compris les accidents vasculaires cérébraux, les cardiopathies ischémiques, la bronchopneumopathie chronique obstructive (MPOC) et le cancer du poumon, est toujours plus haute.

Ces municipalités comptent environ 1,5 million d’habitants qui utilisent du bois de chauffage et des combustibles organiques, et 80% de leur population vit dans la pauvreté. Ils se trouvent dans les Sierras de Puebla, la Sierra Tarahumara, les Altos de Chiapas, Veracruz, l’État du Mexique et du Michoacán, ainsi qu’Oaxaca, Hidalgo et Guerrero.

L’exposition à des polluants tels que les particules et le monoxyde de carbone provenant de la fumée de bois affaiblit les mécanismes de défense de l’organisme et est associée non seulement à des maladies respiratoires aiguës telles que les infections, mais également à des maladies chroniques telles que la bronchite chronique ou le cancer du poumon.

Les maladies respiratoires sont la principale cause de décès au Mexique, la plus courante étant la bronchopneumopathie chronique obstructive (MPOC), la pneumonie, la grippe, les tumeurs malignes de la poitrine, les décès respiratoires néonatals, les troubles de la circulation pulmonaire, les maladies interstitielles , l’asthme et la tuberculose.

Par conséquent, l’importance des maladies respiratoires doit être reconnue afin qu’elles reçoivent une attention comme d’autres groupes de maladies d’importance épidémiologique.

Selon les données du ministère de la Santé de Puebla, fournies à l’Institut de gestion, d’administration et de liaison municipales (IGAVIM) de janvier à novembre 2019, 740 personnes sont décédées dans l’État en raison de problèmes respiratoires non identifiés, mais liés à des symptômes de grippe, pneumonie et bronchopneumonie

Au cours de cette période l’année dernière, 630 poblanos sont morts d’une pneumonie non identifiée, 103 autres d’une bronchopneumonie non identifiée et sept cas de grippe non identifiée. La toux, la grippe et la fièvre étaient les principales caractéristiques des maladies signalées au cours de ces mois.

Selon l’IGAVIM, dans la municipalité de Puebla, il y a eu 211 décès par pneumonie, 12 décès par bronchopneumonie et trois par grippe, tous des cas non précisés. Parmi les municipalités avec le plus de cas se trouve également Tehuacán avec 53 décès dus à des maladies respiratoires non identifiées.

De même, dans la municipalité de San Andrés Cholula, il y a eu neuf décès, huit de pneumonie et un de plus de bronchopneumonie non spécifiée. En raison d’une pneumonie non identifiée, 16 décès ont été enregistrés à San Martín Texmelucan, 10 à Atlixco, huit autres à San Pedro Cholula et deux décès à Huauchinango. Dans Teziutlán 23 pour la pneumonie et sept pour la bronchopneumonie.