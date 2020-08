Taureau (né entre le 21 avril et le 21 mai): Le lundi 10, la fortune sera de votre côté si vous savez allier votre grande affection à votre côté créatif et agréable. Parce que vous avez besoin de ressentir comment les autres remarquent que vous les appréciez. Et en même temps, cela vous aidera à mieux vous connaître. C’est une journée pour matérialiser les choses. Le mardi 11, aujourd’hui, si vous mettez les batteries ensemble, vous pourrez résoudre de nombreux problèmes d’autrefois. Avec eux, vous serez en mesure de rester physiquement et émotionnellement libre de tout poids que vous portez. Vous vous sentirez bien quand vous l’aurez.

Le mercredi 12 est une journée très importante pour clarifier les situations et les incompréhensions occasionnelles du passé restées inexpliquées. Il est temps de pouvoir donner de vous-même, votre côté le plus affectueux et le plus agréable. Puisque vous avez besoin de vous sentir plus attaché aux personnes que vous aimez. Ce sera une vraie trouvaille, à l’intérieur de vous. Et vous surprendrez les autres. Jeudi 13, ce sera aujourd’hui le bon jour pour réfléchir aux changements dans vos initiatives et dans vos perspectives de vie. Ce qui signifie que vous verrez tout avec des yeux différents; et cela vous fera profiter davantage de votre quotidien et de la profondeur de la vie. Et enfin, vous pouvez avoir une vision plus optimiste.

Le vendredi 14, votre grande ingéniosité mettra en lumière tout ce que votre façon de voir la vie requiert et les bases dont vous avez besoin pour vous sentir plus en sécurité. Vous savez déjà que tout est en vous. Vous avez l’univers entier « Comme ci-dessus, donc ci-dessous ». Le samedi 15, aujourd’hui, vous devez utiliser votre ingéniosité et surtout la sensibilité dont vous disposez pour capter les humeurs des autres. Puisque de cette façon, il vous sera plus facile de trouver la bonne façon de rendre la pareille, sans anticiper. Et le dimanche 16, vous remarquerez que vous avez une grande énergie et que votre personnage est la principale chose qui vous pousse à changer et à vous sentir heureux. Parce que vous savez que la clé est entre vos mains.

