Kings of America: Amy Adams dirigera la mini-série Netflix d’Adam McKay

Netflix s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il avait donné une commande de série à la nouvelle série dramatique limitée d’Adam McKay, lauréat d’un Oscar, intitulée Rois d’Amérique avec Amy Adams, six fois nominée aux Oscars, attachée à représenter l’une des trois femmes principales. Ce projet marque la dernière collaboration entre Adams et McKay, qui ont déjà travaillé ensemble sur 2006 Talladega Nights: La ballade de Ricky Bobby et 2018 Vice.

Cette annonce intervient également après le rapport d’hier sur les négociations finales de Netflix pour les droits mondiaux du prochain film à suspense d’Adam. La femme à la fenêtre, qui devait initialement être distribué par 20th Century Studios.

Rois d’Amérique suivra les histoires de trois femmes puissantes dont la vie était inextricablement liée à la plus grande entreprise du monde: une héritière de Walmart, une dirigeante non-conformiste et une vendeuse et prédicatrice de Walmart de longue date qui a osé se battre contre le géant de la vente au détail dans le plus grand recours collectif aux États-Unis. l’histoire.

La série limitée est écrite et créée par Jess Kimball Leslie. Il sera produit par McKay, qui servira également de réalisateur pour le premier épisode. En plus de jouer, Adams a également signé pour la production exécutive avec Stacy O’Neil via leur Bond Group Entertainment. La nominée aux Emmy Awards, Diana Son, a été nommée showrunner, qui sera également productrice exécutive aux côtés de Leslie, Brunsun Green et Betsy Koch de Hyperobject Industries.

Adams est surtout connue pour ses rôles acclamés dans des films primés tels que Le combattant, Sa, Le maître, Américain Hustle, Arrivée, Animaux nocturnes et Vice. Elle a également joué dans la mini-série 2018 de HBO Objets tranchants qui était sa première grande série télévisée et lui avait valu une nomination aux Golden Globe de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm.

