Android 18 est l’un des personnages préférés des fans de Dragon Ball et pas seulement en raison de sa beauté inégalée. Elle s’est également avérée être une guerrière puissante qui a causé plus qu’un mal de tête aux guerriers Saiyajin, bien sûr, avant de passer du côté des gentils. Il est aussi l’un des personnages qui ne cesse d’inspirer des fanarts incroyables, et, pourquoi pas, l’un ou l’autre cosplay sensuel qui vous fera plus qu’un soupir.

De la main de Collette, cosplayeuse célèbre pour ses designs et cosplays audacieux et originaux, nous avons maintenant l’un des Android 18 de l’univers Dragon Ball qui rend hommage à sa beauté. Les cheveux blonds, la robe avec le gilet en jean et les manches rayées et même les yeux bleus sont présents dans cette version du guerrier. Collette ne laisse rien à l’imagination dans son cosplay:

Cette version d’Android 18 est complétée par des photos audacieuses que la fille a partagées sur son Instagram:

Bien que la cosplayeuse ait partagé toutes ces images audacieuses sur le réseau social, elle a également partagé d’autres photos exclusives pour ses abonnés sur Only Fans, un réseau où vous pouvez accéder à du contenu supplémentaire grâce à un abonnement mensuel.

Avant, nous avons vu d’autres versions incroyables d’Android 18 en cosplay, comme celle qui recréait parfaitement le personnage de manière très réaliste. Dans cette version réalisée par le cosplayer Enji Night, l’androïde a repris tous les attributs et costumes avec lesquels nous l’avons rencontrée dans la série originale Dragon Ball. «Ma première version d’Android 18 dans Dragon Ball. J’étais très enthousiaste à l’idée de le cosplayer, d’autant plus que les gens me disent depuis de nombreuses années que je devrais le faire », a déclaré l’artiste à l’époque.

Qu’as-tu pensé de ce cosplay sensuel?