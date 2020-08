2020-08-16 11:00:06

Angelina Jolie envisagerait de déménager à Londres et aurait cherché des propriétés à Richmond.

Angelina Jolie déménagerait à Londres.

L’actrice de 45 ans – qui a six enfants avec son ancien mari Brad Pitt, 56 ans – envisagerait de retourner à Richmond, dans le sud-ouest de Londres, où elle et Brad ont vécu pendant le tournage en Angleterre en 2011.

Une source a déclaré au journal The Sunday Mirror: «Elle pense que c’est un environnement parfait pour les enfants, d’un point de vue culturel et éducatif.

«Elle a étudié les propriétés dans la région du sud-ouest de Londres ainsi que la logistique de la façon dont cela serait réalisable une fois le verrouillage levé. Un scénario est qu’elle pourrait avoir les enfants quelques mois à la fois au Royaume-Uni, puis ils seraient autorisés à revenir voir Brad pendant de plus longues périodes. »

Brad et Angelina – qui étaient en couple depuis une décennie avant de se marier en 2014 – ont été déclarés légalement divorcés en avril 2019, mais certaines parties de leur cas restent non résolues.

Angelina et Brad ont choisi de payer pour un juge privé dans leur affaire de divorce afin de garder les détails de leur divorce hors du domaine public, bien que certaines démarches juridiques doivent encore être effectuées dans le cadre de la procédure judiciaire standard.

Et, la semaine dernière, Angelina a demandé la destitution du juge privé dans l’affaire de divorce parce qu’elle «craignait que quelque chose de fâcheux se produise».

Angelina a demandé la disqualification du juge John W. Ouderkirk de la procédure, car elle prétend qu’il n’a pas divulgué ses relations d’affaires avec les avocats de son ex-mari.

L’avocat d’Angelina, Samantha Bley DeJean, a découvert que le juge – qui a présidé les noces d’Angelina et Brad en 2014 – avait une «relation professionnelle et financière continue» avec les avocats de Pitt, Anne C. Kiley et Lance Spiegel.

Selon les documents déposés par l’avocat d’Angelina,

« [Bley DeJean ]de sa propre initiative, a découvert la vérité sur ce qui aurait dû être divulgué bien avant. »

Cependant, l’équipe de Brad a riposté, affirmant qu’il ne s’agissait que d’une « tentative à peine voilée de Jolie de retarder le jugement des questions de garde en suspens depuis longtemps dans cette affaire ».

Les documents, déposés par l’équipe juridique de Brad et obtenus par le Page Six du New York Post, continuaient: «Le juge Ouderkirk a eu une histoire bien documentée avec les parties à cette procédure, leur avocat, y compris, sans s’y limiter, avoir été sélectionné à la main par Jolie présider les noces du couple en 2014 et agir en tant que neutre dans plusieurs affaires impliquant des avocats des deux côtés de cette affaire. »

