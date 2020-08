Balle Lucille Desiree

Naissance: 6 août 1911 à Celeron, NY

Décès: 26 avril 1989 à Los Angeles

Mieux connu pour: la série comique CBS «I Love Lucy» (1951-1957), «The Lucy Show» (1962-68), «Here Lucy» (1968-74). Comme l’a observé Tom Gilbert de Variety après sa mort, «les expressions faciales élastiques de Ball et le timing précis de la bande dessinée l’ont catapultée dans une institution américaine.

Autobiographie: «Love, Lucy», publiée à titre posthume en 1996, à partir d’un mémoire écrit par Ball au milieu des années 1960.

Récompenses: Emmy remporte le prix de l’actrice principale de la comédie en 1953, 1956, 1967 et 1968. Prix Cecil B. DeMille de la Hollywood Foreign Press Assn., 1979. Prix du Gouverneur de l’Academy of Television Arts & Sciences, 1989

Impact dans les coulisses: avec son mari et la co-star de «I Love Lucy» Desi Arnaz, Ball était une pionnière de la télévision qui a gravé un modèle durable pour les sitcoms télévisées tournées sur film, ce qui a enflammé le marché de la syndication pour la télévision. Connue pour sa couleur de cheveux rouge feu, Ball a également été la première femme à diriger un grand studio de télévision, Desilu Productions, qu’elle et Arnaz ont formé pour produire «I Love Lucy». Le couple a fait de Desilu un studio de télévision puissant qui a produit ou fourni des services de production pour des séries télévisées des années 50 et 60 telles que «Star Trek», «Mission: Impossible», «The Untouchables» «Our Miss Brooks», «Make Room For Daddy». , « » December Bride « et » Whirlybirds « . Ball a repris l’entreprise quelques années après son divorce avec Arnaz en 1960. En 1967, Ball a vendu Desilu pour 17 millions de dollars à Gulf + Western, qui a acheté Paramount Pictures à peu près au même moment.

Pourquoi elle comptait: Ball a combattu le racisme systémique de son époque lorsque les dirigeants de CBS ont hésité à avoir son étoile dans une série télévisée avec son vrai mari, le chef d’orchestre né à Cuba. Les dirigeants pensaient que l’Amérique n’accepterait jamais un spectacle tournant autour d’un mariage multiethnique. Ball et Arnaz leur ont donné tort en parcourant le pays en 1950 avec un numéro de comédie de cabaret qui a été un succès retentissant. Au printemps 1951, Ball et Arnaz avaient des accords avec CBS et le sponsor Philip Morris pour la série qui devint «I Love Lucy».

Son grand break: Ball a étudié le théâtre à New York et a déménagé sur la côte ouest au début des années 1930. En tant qu’ingénée aux longues jambes, elle décroche de nombreux rôles non crédités, dont un en tant que Goldwyn Girl dans «Roman Scandals» en 1933. Elle a rebondi en morceaux chez Columbia Pictures et 20th Century Fox avant de décrocher un contrat de sept ans chez RKO en 1935 (Daily Variety a noté que Ball était l’une des quatre «filles» à conclure des accords avec RKO). Elle a joué dans des comédies pour la plupart médiocres pendant son séjour au studio – avec des exceptions notables telles que «Stage Door» en 1937. Elle a rencontré Arnaz lorsque les deux ont été choisis dans «Too Many Girls» des années 1940. Le couple s’est marié à Greenwich, dans le Connecticut, le 30 novembre 1940.

Première apparition en tant que rousse: «Les affaires d’Annabel» en 1938. Avant cela, elle avait été brune et blonde.

Dernière apparition publique: Ball est apparu en tant que présentateur avec Bob Hope lors de la 61e émission annuelle des Oscars tenue le 29 mars 1989, moins d’un mois avant sa mort. Elle a reçu une ovation excitante qui l’a laissée «visiblement débordée», comme l’a observé Variety.

Deep dive: Lucille Ball est la définition d’une icône de la télévision – à tel point qu’elle a été officiellement baptisée «la première dame de la télévision» lors d’un événement de l’Académie des arts et des sciences de la télévision en 1969.

Ball a conçu l’idée de jouer dans une comédie télévisée avec Arnaz comme un moyen de stabiliser leur mariage à un moment où son mari était souvent en tournée avec son groupe. Elle avait joué dans une émission de radio pour CBS, « My Favorite Husband », qui était si populaire que CBS a décidé de l’adapter pour le média naissant de la télévision. À chaque étape, Ball et Arnaz ont réalisé «I Love Lucy» selon leurs propres termes – en commençant par écrire le chèque de 5 000 $ pour financer la production du pilote. Le début de la série a été annoncé par Desilu avec une annonce dans l’édition du 5 septembre 1951 de Daily Variety.

CBS et Philip Morris s’attendaient à ce que l’émission soit diffusée en direct de New York, comme c’était la norme pour la plupart des autres comédies télévisées de cette journée. Ball et Arnaz ne voulaient pas s’éloigner de la côte ouest, où ils vivaient dans un vaste ranch de cinq acres dans la banlieue de Los Angeles de Chatsworth qui était également surnommé «Desilu». Arnaz a eu l’idée de tourner l’émission sur film. CBS et Philip Morris ont dit au couple qu’ils devraient accepter une réduction de salaire pour aider à compenser les dépenses supplémentaires. En échange, Desilu a obtenu la pleine propriété des épisodes après leur première diffusion.

«I Love Lucy» est devenu un énorme succès quelques semaines après ses débuts le 15 octobre 1951. L’Amérique est tombée sous le charme de Lucy et Ricky Ricardo et de leurs voisins, Fred et Ethel Mertz (joué par William Frawley et Vivian Vance). La frontière entre réalité et fiction s’est estompée en janvier 1953 lorsque Ball a donné naissance à son deuxième enfant, Desi Arnaz Jr., le même jour que l’Amérique a vu les Ricardos devenir les parents de Little Ricky. L’épisode mémorable a livré des audiences massives.

Le succès de «I Love Lucy» a permis à Ball le plaisir unique d’acheter le studio hollywoodien où elle avait autrefois été sous contrat. En 1958, Desilu a signé l’accord d’achat de deux studios à RKO pour 6,1 millions de dollars. L’un était au coin de Melrose et Gower (juste à côté de Paramount Pictures); l’autre était ce qui est maintenant connu sous le nom de Culver Studios à Culver City (à côté de Sony Pictures). Cette même année, Desilu a vendu les droits de 180 épisodes «I Love Lucy» à CBS pour 4,5 millions de dollars, une aubaine qui a aidé à financer l’expansion de Desilu en tant que société de services de production et de production. En 1957, Desilu comptait plus de 800 employés et 21 millions de dollars de revenus. La société a lancé un premier appel public à l’épargne le 3 décembre 1958, faisant de Ball un rare exemple de femme dirigeant d’entreprise à Hollywood à l’époque. En 1962, Ball avait racheté la part d’Arnaz dans la société et devint solo en tant que président de Desilu.

La décision de Ball de divorcer d’Arnaz après que le couple ait mis fin à sa course sur CBS en 1960 a été un choc pour le grand public. Mais l’Amérique n’a jamais cessé d’aimer Lucy et Ball n’a jamais cessé de travailler. Bien que «The Lucy Show» et «Here Lucy» n’aient pas eu le même impact sur la culture pop, ses émissions ont été très appréciées. Elle épousa le comédien Gary Morton en novembre 1961.

Après avoir réalisé des films pour la plupart oubliables dans les années 1930 et 1940, Ball a tenté de faire sensation sur grand écran avec l’adaptation de 1974 de la comédie musicale «Mame». Mais le film était un flop.

Ball avait deux projets télévisés notables dans les années 1980. Le téléfilm de 1985 «Stone Pillow», mettant en vedette Ball dans un rare tournant dramatique en tant que femme de sac à New York, a reçu une forte notoriété. «La Ball est sur une lancée», s’est enthousiasmé Variety dans sa critique. Mais l’année suivante, Ball a frappé à sa quatrième tentative de sitcom. Le véhicule de retour très médiatisé «Life With Lucy», produit par Aaron Spelling pour ABC, a été annulé après seulement quelques épisodes.

Ball et Arnaz ont eu un mariage tumultueux, selon de nombreux témoignages, mais les liens entre les anciens partenaires dans la vie et les affaires étaient profonds. Arnaz est décédé à l’âge de 69 ans le 2 décembre 1986. Deux jours plus tard, Associated Press a rapporté que Ball avait été vu en train de pleurer au service commémoratif d’Arnaz. «Il a été une grande partie de notre innovation dans ce secteur», a déclaré Ball à l’AP.

Comme de nombreuses co-stars de Ball l’ont noté au fil des ans, la première dame de la télévision a été généreuse et loyale jusqu’à la fin. Sa fille, Lucie Arnaz, a rendu hommage à l’icône bien-aimée avec une annonce dans Daily Variety à l’occasion du premier anniversaire de son décès.

