The Society est le dernier drame pour adolescents de Netflix et a reçu son renouvellement de la saison 2, mais a depuis été annulé selon un rapport de Deadline. Le tournage devait reprendre en septembre 2020 mais ce n’est plus le cas.

Pour récapituler, The Society était le grand drame pour adolescents de Netflix pour 2019, qui implique des éléments surnaturels et voit un groupe de diplômés du secondaire se rendre sur le terrain. Malheureusement, ils ne peuvent pas se rendre à destination, alors rentrez chez eux, mais constatez que leur ville est vide. C’est à eux de comprendre ce qui se passe et de trouver un moyen de faire avancer les choses.

La saison 1 est sortie sur Netflix le 10 mai 2019 sur Netflix dans le monde. Si vous n’avez pas encore commencé à regarder, consultez notre guide sur tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

Voyons maintenant ce qui se passe avec la saison 2.

Statut de renouvellement de la saison 2 de The Society

Statut de renouvellement officiel: renouvelé initialement mais annulé plus tard (dernière mise à jour: 21/08/2020)

Après deux mois d’attente, la saison 2 de The Society devait revenir sur Netflix grâce à un Tweet du compte See What’s Next Twiter.

Dans la vidéo d’annonce de la saison 2, nous avons vu différents membres de la distribution parler de la deuxième saison. Ils nous ont donné quelques taquineries sur ce à quoi s’attendre si c’était pour «plus de tarte? plus de fugitifs, plus de mèmes et plus de réponses sur Charlie. Ils ont également mentionné que nous pourrions en savoir plus sur le bébé papa de Becca et, en plaisantant, sur les cheveux de Grizz.

#TheSociety a été renouvelé pour la saison 2! À venir en 2020 pic.twitter.com/JUXW7HZDxv – Netflix Queue (@netflixqueue) 9 juillet 2019

Cependant, le 21 août 2020, cette décision a été annulée selon une déclaration officielle de Netflix faite à Deadline.

Pourquoi la saison 2 de The Society a-t-elle été annulée?

La société a été retardée à cause du COVID-19 (comme la plupart des productions Netflix) et cela aurait fait grimper les coûts d’un grand drame d’ensemble comme celui-ci.

« Nous avons pris la décision difficile de ne pas aller de l’avant avec les deuxièmes saisons de The Society et je ne suis pas d’accord avec ça », a déclaré Netflix à Deadline.

«Nous sommes déçus d’avoir à prendre ces décisions en raison des circonstances créées par COVID, et nous sommes reconnaissants à ces créateurs, notamment: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry de 21 Laps Entertainment pour Je ne suis pas d’accord avec cela; Chris Keyser, Marc Webb et Pavlina Hatoupis pour la société; et tous les scénaristes, acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour réaliser ces émissions pour nos membres du monde entier.

La série tourne également notamment aux États-Unis à Lancaster, Massachusetts. Les restrictions de tournage américaines auraient pu jouer un rôle.

La date limite indique également que: «l’incertitude autour des dates de production et l’équilibre des disponibilités d’une grande distribution comme The Society, associée à des augmentations budgétaires inattendues dues au COVID, a conduit aux décisions sur The Society»

Matthew Ball, un ancien stratège pour Amazon Studios, explique plus en détail:

L’économie peut V et un vaccin arriver, mais une scène sonore ne peut pas fonctionner en double, ni l’acteur 50% des productions 2020 ont disparu et ne peuvent être inventées. Et la production sera plus lente, les acteurs sélectionnant les projets en fonction de positions contractuelles. Peu importe si vous avez programmé septembre https://t.co/5T4024TvSi – Matthew Ball (@ballmatthew) 21 août 2020

Où était la saison 2 de The Society en production?

Le tournage pour The Society devait initialement commencer en mars 2020, mais comme pour les autres Netflix Originals, il a rejoint la grande liste des Netflix Originals, The Society a été reporté initialement en indiquant spécifiquement qu’il allait faire une «pause de 4 à 8 semaines».

Le tournage de la série a lieu uniquement à Boston, mais en août 2020, nous n’avons toujours pas appris si la production a repris. Dans un article publié sur Wbur, un projet Netflix a été mentionné (non nommé mais censé être The Society S2), ce qui semble suggérer que le tournage dans la région pourra se remettre en marche en septembre en disant:

«Il a récemment entendu dire qu’à la mi-septembre, Netflix commencerait la pré-production d’un projet initialement prévu pour le printemps.»

Ce à quoi nous nous attendions de la saison 2 de The Society

Malgré leurs débuts turbulents, la petite société a effectivement commencé à fonctionner vers la fin. Nous avons un peu plus de compréhension sur ce qui se passe et comment l’événement a vu le jour, mais il reste encore beaucoup de questions à poser sur ce front.

Bien sûr, la première saison met en place une deuxième saison parfaitement avec le coup d’État en plein essor et Allie et Will retirés de la direction. Bien que Lexie prépare le coup d’État, il n’est pas clair si elle serait elle-même capable d’assumer les responsabilités de diriger la société.

En termes de théories sur les grandes questions, il y en a beaucoup en cours. Dans l’émission, nous voyons une théorie de l’univers parallèle, une théorie de la ville en double ou même une expérience sociale. Bien sûr, certaines théories contredisent certaines des autres choses de la série. L’éclipse solaire étant au mauvais moment suggère qu’ils ne sont peut-être même pas sur notre Terre. L’odeur n’est jamais vraiment expliquée non plus et n’oubliez pas qu’une pièce ne peut jamais atterrir sur la tête. Nous soupçonnons que Cassandra a menti à propos du dernier flip.

Nous avons également les quelques scènes de fin où nous voyons un groupe encore plus jeune d’enfants et les adultes toujours en vie.

Espérons que le développement du personnage se poursuit et que les relations que nous voyons se construire ou se diviser tout au long de la saison 1 se poursuivent.

Actualités du casting pour The Society saison 2

La première grande nouvelle du casting est arrivée en avril 2020 avec l’annonce qu’Olivia Nikkananen était passée à une série régulière.

Grâce à plusieurs mises à jour IMDb, nous pouvons vous apporter une liste des acteurs confirmés comme étant de retour, y compris:

Kathryn NewtonGideon AdlonSean BerdyNatasha Liu BordizzoJacques ColimonOlivia DeJongeAlex FitzalanKristine FrosethJosé JuliánAlex MacNicollToby WallaceJack MulhernSpencer HouseEmilio Garcia-SanchezGrace Victoria CoxQue regarder après avoir terminé la saison 1 de la Société

Il existe de nombreuses émissions qui appartiennent à ce type de genre. L’émission la plus importante et la plus évidente est en fait un autre Netflix Original. Nous faisons référence à Between qui est malheureusement devenu MIA depuis sa deuxième saison en 2016.

De nombreuses personnes ont également comparé l’émission à un certain nombre d’émissions The CW. Ceux-ci incluent Riverdale et The 100 qui ont des thèmes ou des locaux similaires.

Netflix lui-même recommande The End of the F *** ing World, Ameican Vandal, Stranger Things et même le récent hit, Dead to Me, pour ceux qui ont apprécié The Society.

Maintenant, c’est à vous. Voulez-vous voir The Society revenir pour une deuxième saison sur Netflix? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.