La fin choquante de Je ne suis pas d’accord avec cela a laissé les fans en vouloir plus et bien que nous nous attendions à ce que la saison 2 de la série se produise, en raison de la pandémie, c’est l’un des nombreux spectacles qui ont eu le dessus. Je ne suis pas d’accord avec cela ne reviendra pas pour la saison 2.

Je ne suis pas d’accord avec ceci est une série comique Netflix Original sur le passage à l’âge adulte basée sur la bande dessinée du même nom de Charles Forsman, l’auteur de The End of the F *** ing World. La série était une petite réunion avec les acteurs Sophia Lillis et Wyatt Oleff apparaissant à nouveau à l’écran.

Sydney est une adolescente qui navigue dans les épreuves et les tribulations du lycée tout en faisant face aux complexités de sa famille, à sa sexualité naissante et à de mystérieux superpuissances qui commencent tout juste à s’éveiller au plus profond d’elle.

Je ne suis pas d’accord avec le statut de renouvellement de Netflix de cette saison 2

Statut officiel de renouvellement de Netflix: Annulé bien que renouvelé (Dernière mise à jour: 21/08/2020)

Début août 2020, nous avons appris que la série était toujours en cours pour la saison 2. Cependant, cela a changé le 21 août 2020 lorsque Netflix a décidé qu’il ne pouvait pas aller de l’avant avec la saison 2. Les raisons en sont en grande partie dues à la pandémie mondiale et la flambée des coûts de production.

Une déclaration a été faite à Deadline annonçant les annulations de la saison 2 de I Am Not Okay With This et The Society (qui a obtenu un renouvellement complet avant son annulation).

Netflix a déclaré: « Nous avons pris la décision difficile de ne pas aller de l’avant avec les deuxièmes saisons de The Society et je ne suis pas d’accord avec ça »,

Netflix a ensuite ajouté: «Nous sommes déçus d’avoir à prendre ces décisions en raison des circonstances créées par COVID, et nous sommes reconnaissants à ces créateurs, notamment: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen et Josh Barry à 21 tours de divertissement pour je ne suis pas d’accord avec ça; Chris Keyser, Marc Webb et Pavlina Hatoupis pour la société; et tous les scénaristes, acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour réaliser ces émissions pour nos membres du monde entier.

Comme nous l’avons signalé plus tôt en août, nous avons entendu dire que les choses étaient sur le point de commencer à s’intensifier pour la saison 2 et qu’un renouvellement officiel était imminent. La date limite corrobore cela en ajoutant que «les scripts ont été écrits et la série était en bonne voie pour un ramassage officiel de la saison 2».

La série est tournée à Pittsburgh, aux États-Unis, ce qui ne semble pas permettre de tourner à nouveau pendant un certain temps. En fait, en raison du nombre plus élevé de décès par COVID aux États-Unis, on ne sait toujours pas quand les États-Unis pourront revenir à un semblant de normalité. Cela dit, certaines productions ont été autorisées à tourner dans des endroits tels que Los Angeles et la Géorgie, mais selon de nouvelles règles strictes qui peuvent retarder le tournage et augmenter les coûts.

Matthew Ball, un ancien stratège pour Amazon Studios, explique plus en détail:

L’économie peut V et un vaccin arriver, mais une scène sonore ne peut pas fonctionner en double, ni l’acteur 50% des productions 2020 ont disparu et ne peuvent être inventées. Et la production sera plus lente, les acteurs sélectionnant les projets en fonction de positions contractuelles. Peu importe si vous avez programmé septembre https://t.co/5T4024TvSi – Matthew Ball (@ballmatthew) 21 août 2020

Ce à quoi nous nous attendions de la saison 2 de I Am Not Okay with This

Juste au moment où Sydney trouvait quelque chose de bien dans sa vie, Brad est venu et a tout foiré. Lors du bal de retour, Sydney et Stan ont discuté de leurs sentiments avec l’ancien admettant qu’elle ne voit Stan que comme un ami.

Pendant la danse, Dina a admis qu’elle n’aimait pas le baiser entre elle et Sydney. Tout comme il semblait que le couple était sur le point de s’embrasser au milieu de toute la danse, la cérémonie du roi et de la reine du retour au pays a été interrompue par un Brad enragé. En colère contre Sydney pour sa part dans sa rupture avec Dina, il lui avait volé son journal pour se venger.

Moment époustouflant

Brad révèle à l’école que Sydney est amoureuse de Dina, en plus d’annoncer toutes les insécurités qu’elle ressent à propos d’elle-même et des relations qu’elle entretient avec son entourage. Croyant que Sydney est folle, il n’est qu’à quelques secondes de révéler que Syndey pense qu’elle a des super pouvoirs, seulement pour que sa tête se fasse sauter.

Moi après avoir regardé la première saison de Je ne suis pas d’accord avec ça pic.twitter.com/q2mmfCY25w – Olivia Morrison (@Oliviagmorrison) 5 mars 2020

Le sang recouvre complètement les étudiants, y compris Sydney, d’une manière très Carrie-esque. Sous le choc, Sydney s’éloigne de la salle de danse, tandis que Dina reste en train de regarder le corps de Brad tandis que Stan remarque que le journal de Sydney est mis hors de vue.

Escaladant une tour de guet dans la forêt, alors que Sydney envisage de s’enfuir et se lamente sur ce que son père a dû ressentir, une figure mystérieuse est apparue derrière elle, déclarant «qu’ils devraient avoir peur.

La maison de papa?

Il est plus que probable que la silhouette ombragée apparue devant Sydney soit son père. Ainsi, la saison prochaine, nous pourrions voir Sydney apprendre à utiliser ses pouvoirs au lieu de les craindre. Mais avec la déclaration selon laquelle «ils devraient avoir peur», suggère que le père de Sydney pourrait avoir des motifs néfastes et mortels.

Le journal étant expulsé de Stan, il pourrait tomber entre de mauvaises mains. Dina peut le trouver et découvrir le secret que Brad était à quelques centimètres de révéler, amenant Dina à découvrir que Sydney a des pouvoirs (si elle la croit) et à blâmer son ami pour la mort de Brad. Il est même possible que Sydney n’ait jamais tué Brad, et que ce soit son père qui travaillait dans l’ombre.

Il y avait beaucoup à digérer dans le dernier épisode de Je ne suis pas d’accord avec ça, et nous avons hâte d’en voir plus.

Aimeriez-vous voir une autre saison de Je ne suis pas d’accord avec ça? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!