Aujourd’hui, l’acteur espagnol Antonio Banderas fête ses 60 ans et ce qui devrait devenir une fête a déchaîné l’inquiétude des fans, en annonçant qu’il était en quarantaine parce qu’il était atteint de la maladie Covid-19. L’acteur s’est dit « relativement bien » mais « fatigué ».

«Aujourd’hui 10 août, je suis obligé de fêter mes 60 ans après la mise en quarantaine après avoir été testé positif à la maladie Covid-19», a écrit l’artiste de Malaga sur ses réseaux sociaux. «Je me sens relativement bien, juste un peu plus fatigué que d’habitude et confiant que je vais récupérer le plus rapidement possible en suivant les indications médicales qui, je l’espère, me permettront de surmonter le processus infectieux dont je souffre et qui affecte tant de personnes à travers la planète.