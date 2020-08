* En préparation

Antonio Banderas, l’un des acteurs espagnols les plus reconnus au monde, a annoncé que a été testé positif pour le coronavirus. L’homme de Malaga a rendu la nouvelle publique ce lundi 10 août, jour où il avait précisément 60 ans. L’interprète a envoyé une déclaration à la presse et a fait une publication dans ses comptes officiels sur les réseaux sociaux annonçant qu’il avait COVID-19 mais clarifiant que vous êtes parfaitement chez vous.

L’acteur qui a joué Pablo Picasso dans la deuxième saison de la série ‘Genius’, a partagé une image de lui quand il n’était qu’un enfant, avec un texte dans lequel il annonce que « Je veux rendre public qu’aujourd’hui , 10 août, Je suis obligé de fêter mes 60 ans après la mise en quarantaine ayant été testé positif à la maladie COVID-19, causée par le coronavirus. « L’interprète a voulu rassurer sa famille, ses amis et ses adeptes, en précisant que « Je me sens relativement bien, juste un peu plus fatigué que d’habitude, confiant de récupérer le plus tôt possible »

« J’en profiterai pour écrire, lire et me reposer »

Le protagoniste de « Douleur et gloire » poursuit la lettre en expliquant qu’il espère se remettre « dès que possible suivant les indications médicales J’espère qu’ils me permettront de surmonter le processus infectieux dont je souffre et qui affecte tant de personnes à travers la planète. « Enfin, il affirme qu’il va profiter de ce temps qu’il faut qu’il soit isolé. »pour lire, écrire, se reposer et continuer à faire des plans pour commencer à donner du sens à mes 60 ans nouvellement libérés auquel j’arrive chargé de désir et d’illusion « .