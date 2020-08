Mexico.- Ce lundi Antonio Banderas se rencontre 60 ans vieux, mais loin de fêter son anniversaire, reste en quarantaine pour Contagion au COVID-19.

L’acteur espagnol a informé ses fans ce jour-là qu’il avait été testé positif pour Covid-19.

Banderas les a remerciés pour leurs félicitations et en a profité pour informer qu’il est isolé en quarantaine à cause d’un coronavirus et qu’il va bien:

« Je me sens relativement bien, juste un peu plus fatigué que d’habitude et confiant que je vais récupérer le plus rapidement possible en suivant les indications médicales qui, je l’espère, me permettront de surmonter le processus infectieux dont je souffre. »

Cela a été rapporté à ses followers sur les réseaux sociaux:

« Aujourd’hui 10 août, je suis obligé de fêter mon anniversaire après la mise en quarantaine, après avoir été testé positif à la maladie COVID-19, causée par le coronavirus. »

Antonio Banderas est positif et a déclaré qu’il profiterait de ces jours pour lire, écrire, se reposer et faire des plans pour donner un sens à ses 60 ans nouvellement libérés, dans lesquels il entre «plein d’enthousiasme».

Je veux vous dire ce qui suit … pic.twitter.com/u579iBVLM0 – Antonio Banderas (@antoniobanderas) 10 août 2020

Il y a trois ans, en 2017, Antonio Banderas a subi une crise cardiaque et par conséquent deux opérations cardiaques, qui l’ont obligé à repenser sa vie professionnelle et ses priorités.

Ces derniers mois, il a obtenu une reconnaissance internationale pour sa performance dans le film «Pain and Glory», de Pedro Almodóvar.

L’acteur a eu la malchance de rivaliser avec le Joker de Joaquin Phoenix et le film a affronté l’avalanche du film coréen Parasites, mais sans aucun doute ce film est l’une des meilleures œuvres de l’haltère.

