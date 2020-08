Apple commande une série dramatique à l’équipe Downey

Après avoir vu leur premier projet télévisé remporter une deuxième commande de saison chez HBO, Robert Downey Jr. et Susan Downey’s Team Downey élargissent leur liste de petits écrans avec un nouveau projet qui vient de recevoir une commande directe en série chez Apple, selon Variety.

CONNEXES: HBO renouvelle Perry Mason pour une deuxième saison

La série actuellement sans titre est basée sur l’article de Michael Lista dans Toronto Life «The Sting», qui se concentre sur un détective canadien frustré qui prend une affaire froide dans l’espoir de monter dans les rangs en tant que héros et de gagner les aveux d’un suspect, seulement le voir devenir incontrôlable en tant que flic infiltré tentant une piqûre élaborée, des flics jouants, des ressources des contribuables et une amitié avec une cible créent de nouveaux obstacles pour lui.

Le projet est en cours d’écriture et de production exécutive par Adam Perlman (Milliards) tandis que les Downeys et Amanda Burrell sont attachés à la production exécutive de la série via Team Downey et Lista attachés à la production co-exécutive. Bien qu’aucun casting n’ait été actuellement défini, des sources rapportent que Downey Jr. envisage actuellement un rôle de soutien dans le projet.

L’équipe Downey a fait ses débuts à la télévision cette année avec le long développement Perry Mason redémarrer à HBO, qui était à l’origine mis en vedette Downey Jr.qui a été remplacé par Matthew Rhys (Les Américains) et a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et du public et a atterri comme l’un des débuts les plus forts du câbleur au cours des deux dernières années. Initialement prévu comme une mini-série, HBO a récemment inversé le cours et annoncé qu’il reviendrait pour une deuxième saison.

CONNEXES: Netflix acquiert Sweet Tooth de DC avec Will Forte et James Brolin

La bannière développe également actuellement une adaptation en série de la bande dessinée Vertigo Dent sucrée, qui a récemment reçu une commande complète de huit épisodes de Netflix et signé Will Forte (Les Willoughby) et James Brolin (La vie en morceaux) pour star.

(Crédit photo: David M. Benett / Dave Benett / WireImage)