Mercredi 12 août 2020

Les anges. Le réalisateur Martin Scorsese produira des films et des projets de télévision pour le service de streaming d’Apple Inc. dans le cadre d’un accord pluriannuel, a annoncé mardi la société, alors que les plateformes de vidéo numérique se disputent les talents d’Hollywood.

Scorsese, réalisateur de Good Boys, Taxi Driver et d’autres classiques du cinéma, produira les projets par l’intermédiaire de sa société, Sikelia Productions.

Le cinéaste rejoint Oprah Winfrey, Ridley Scott, Alfonso Cuarón, Julia Louis-Dreyfus et d’autres qui ont conclu des accords pour produire des émissions pour Apple TV +, le service d’abonnement en ligne du fabricant d’iPhone à 5 $ par mois.

Reprendre des projets

Apple avait précédemment annoncé qu’il produirait le prochain drame de Scorsese Killers of the Flower Moon, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Le film sera disponible sur Apple TV + après la sortie de Paramount Pictures, une unité de ViacomCBS Inc, en salles.

Le tournage débutera en février 2021. Les enregistrements devaient commencer en mars dernier, mais ont dû s’arrêter en raison de la pandémie de Covid-19.

La production travaille actuellement sur des protocoles de sécurité. Ils tourneront pendant environ 16 semaines, a expliqué le chef de la communauté d’Osage Geoffrey Standing Bear dans une interview pour Osage News.

▲ Après l’annulation du tournage du nouveau film du réalisateur américain (Killers of the Flower Moon) en mars dernier, il a été annoncé que le tournage commencerait – avec des mesures sanitaires strictes – en février 2021. Photo Ap

Il a expliqué que ce sera entre novembre et décembre lorsque l’équipement sera installé dans la zone, située dans l’Oklahoma.

La fin de 2022 est la date la plus probable pour que le film soit prêt, en raison du temps de post-production important dont disposent Scorsese et Thelma Schoomaker pour le montage du film.

Protocoles de sécurité

Le film sera basé sur The Flower Moon Killers: The Crimes in the Osage Nation and the Birth of the FBI, écrit par David Gann, qui raconte une série de meurtres horribles sur lesquels cette agence a enquêté et qui ont été perpétrés au début des années 1990. Années 1920 dans cette région de l’Oklahoma, pour le contrôle du pétrole dans la région.

Honnêtement, il faut faire très attention au tournage. Scorsese souffre d’asthme, nous devons donc être très prudents avec lui, a déclaré Rodrigo Prieto, directeur de la photographie du film, à The Film Stage, expliquant qu’il adaptera la façon dont il prend les gros plans afin de pouvoir maintenir une distance de sécurité.

Nous ne voulons pas que De Niro ou qui que ce soit d’autre ait des contacts, a expliqué le photographe mexicain. Le film a un budget de 200 millions de dollars.