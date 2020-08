Apple a commencé à vendre une offre exclusive CBS All Access et Showtime cette semaine pour 9,99 $ / mois à tous les abonnés Apple TV + aux États-Unis.

Le plan CBS All Access Commercial Free coûte généralement 9,99 $ / mois et un abonnement à Showtime coûte 10,99 $ / mois, ce qui signifie que vous économiserez au moins 11 $ / mois.

Apple offre toujours aux clients qui achètent un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch un an d’Apple TV + gratuitement.

Apple TV + n’a peut-être pas la même énorme bibliothèque que Netflix, Hulu ou HBO Max, mais à partir de lundi, le service de streaming offre un avantage qu’aucun de ses concurrents ne peut égaler.

À partir de maintenant, tous les abonnés américains Apple TV + ont la possibilité de s’inscrire à un forfait comprenant CBS All Access et Showtime pour 9,99 $ / mois. Si vous vous abonnez à l’offre via les chaînes Apple TV, vous pouvez regarder le contenu des trois services en ligne ou hors ligne sur l’application Apple TV et partager les abonnements à chaque service avec jusqu’à six membres de la famille via le partage familial en utilisant leur propre identifiant Apple personnel et mot de passe.

«Apple TV + vous donne accès à des Apple Originals primés, avec plus de séries et de films de haute qualité ajoutés chaque mois», a déclaré Eddy Cue, vice-président directeur des logiciels et services Internet d’Apple. « Cet ensemble est un gros bonus pour les abonnés Apple TV +, en leur offrant le meilleur de CBS et Showtime sur l’application Apple TV à un excellent rapport qualité-prix. »

Le forfait comprend le plan CBS All Access Commercial Free, qui coûte 9,99 $ / mois, et Showtime, qui coûte généralement 10,99 $ / mois. Sans le forfait, les trois abonnements coûteraient 26 $ / mois, ce qui signifie que vous économiserez 11 $ chaque mois, ou 16 $ si vous bénéficiez d’Apple TV + gratuitement pendant un an avec un nouvel appareil.

Avant son changement de marque prévu en 2021, CBS All Access a ajouté cet été des milliers d’épisodes télévisés à sa bibliothèque à partir de chaînes telles que BET, Comedy Central, Nickelodeon et MTV. À la fin du mois dernier, CBS All Access a désormais tous les épisodes de SpongeBob SquarePants, Avatar: The Last Airbender, Reno 911 !, Chappelle’s Show, Single Ladies, Laguna Beach, et plus encore. En tout, le service compte plus de 20 000 épisodes et films d’émissions de télévision, et ViacomCBS dit qu’il prévoit de dépasser ce nombre de plus de 30 000 d’ici le changement de marque l’année prochaine.

Showtime a également eu une série de succès originaux ces dernières années, tous inclus dans l’abonnement, tels que Billions, Ray Donovan, Homeland, Black Monday, The Chi, Shameless et Kidding.

L’application Apple TV est actuellement disponible sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung et LG, ainsi que sur les appareils Roku et Amazon Fire TV. Plus tard cet été, Apple proposera l’application sur les téléviseurs intelligents Sony et VIZIO. Apple offre toujours aux clients qui achètent un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch un an d’Apple TV + gratuitement.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.