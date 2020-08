Apple ferait équipe avec ViacomCBS pour le premier bundle lié à Apple TV Plus, qui offrirait une forte réduction d’environ 50% aux clients qui achètent CBS All Access et Showtime ensemble.

Selon un rapport Bloomberg, les abonnés à Apple TV Plus (qui coûte 4,99 USD) pourront bénéficier des services de streaming CBS All Access et Showtime pour 9,99 USD supplémentaires par mois. C’est un peu moins de la moitié du prix de l’abonnement à CBS All Access (9,99 $ par mois sans publicité) et Showtime (10,99 $ par mois) séparément.

Les représentants d’Apple et de ViacomCBS ont refusé de commenter.

L’action ViacomCBS a clôturé en hausse de 1,7% jeudi, à 26,69 $ par action. Malgré de nouvelles spéculations sur ce que pourrait être le prochain mouvement du président Shari Redstone sur le front des fusions et acquisitions, l’action n’a pas eu de mouvement majeur depuis l’annonce de la mort de Sumner Redstone le 12 août. Le partenariat avec Apple sera certainement examiné par de proches observateurs de les deux sociétés.

Le nouvel accord groupé d’Apple TV Plus avec CBS All Access et Showtime pourrait être introduit dès lundi prochain, le 17 août, par Bloomberg.

Avec une remise aussi importante, ViacomCBS pourrait voir une augmentation significative des abonnés au streaming. Le conglomérat médiatique prévoit de renommer CBS All Access au début de 2021, après avoir ajouté une nouvelle tranche importante de contenu provenant des réseaux câblés ViacomCBS.

À la fin du deuxième trimestre de 2020, CBS All Access et Showtime comptaient au total 16,2 millions de clients, en hausse de 20% par rapport au trimestre précédent.

En publiant les résultats du T2, ViacomCBS a détaillé les plans d’un service de streaming mondial. Prévu pour un lancement au début de 2021, qui serait axé sur des accords de sortie avec Showtime et CBS All Access, ainsi qu’une sélection «super-dimensionnée» de contenu de marques telles que CBS, MTV, Comedy Central, Nickelodeon et certains films Paramount de première diffusion.

ViacomCBS distribue déjà à la fois CBS All Access et Showtime via la fonction de chaînes de l’application Apple TV qui fournit un accès intégré à la programmation par abonnement tiers (ainsi que d’autres services, bien que HBO ait récemment abandonné la gamme avec le lancement de HBO Max).

Cependant, la remise groupée de CBS All Access et Showtime via Apple TV Plus – qui jusqu’à présent ne comprend que les séries et les films originaux Apple – est conçue pour augmenter l’achat du service d’abonnement d’Apple ainsi que de celui de ViacomCBS. Le modèle serait similaire à Prime Video Channels d’Amazon, qui permet aux clients qui paient pour Prime de s’abonner à des services de streaming (y compris CBS All Access et Showtime) dans une interface intégrée.

Selon un précédent rapport de Bloomberg, Apple prépare une série de nouveaux forfaits de services à prix réduit, avec Apple TV Plus et Apple Music au niveau de base. Ceux-ci pourraient être lancés dès octobre avec de nouveaux iPhones et le lancement d’iOS 14, selon le rapport.

(Sur la photo: CBS All Access original «Star Trek: Picard»)