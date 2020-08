Le brocoli est un légume qui, en plus d’être sain, s’avère très polyvalent pour accompagner différents aliments, cependant, les punaises de lit, les vers ou les chenilles ont également tendance à y vivre. C’est pourquoi, ainsi que tous les fruits et légumes, ils doivent toujours être désinfectés avant de préparer ou de consommer des aliments, c’est pour l’hygiène et pour éviter les maladies infectieuses.

Apprenez à désinfecter le brocoli

C’est aussi un légume de la famille du chou ou du chou, avec de nombreuses propriétés des vitamines A et D, étant considéré comme l’un des super aliments les plus sains et les plus sains. Dans la cuisine espagnole, il est très connu pour ses innombrables façons de le cuisiner.

Ensuite, nous vous expliquerons comment bien laver le brocoli et vous éviter de tomber malade.

Étape 1

La première chose que vous devez savoir est d’apprendre est de choisir le brocoli sur le marché, le bon brocoli doit avoir une couleur vert foncé, au cas où il aurait une couleur jaune, cela signifie qu’il a été gâté à cause de la moisissure.

Étape 2

Continuez en coupant la partie dure de la tige puis en la divisant en petits «arbres». Si vous remarquez des pièces endommagées, jetez-les. Placez les jeunes plants dans un récipient contenant de l’eau et du vinaigre blanc et laissez reposer 20 minutes.

Étape 3

Après 20 minutes, retirez le brocoli du récipient et rincez à l’eau froide. Pendant que vous faites, nettoyez doucement avec une brosse à poils doux.

De cette façon, vous éliminerez toutes les bactéries présentes dans les feuilles de notre brocoli sans avoir besoin d’utiliser un produit abrasif tel que le chlore.

Étape 4

Une fois cette procédure terminée, vous pouvez préparer le brocoli à votre manière, vous verrez que c’est un aliment sain et sain que vous pouvez incorporer dans votre alimentation tant que vous respectez ces conseils.