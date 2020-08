Êtes-vous fan de poulet? Vous ne pouvez pas arrêter de préparer ces rouleaux de poulet aux épinards, à la sauce Alfredo. Cette recette exquise est la meilleure option pour la nourriture.Elle a une présentation incroyable, une sauce très crémeuse et seulement 4 ingrédients Préparez cette recette folle et dégustez en famille!

Préparez ces rouleaux de poulet aux épinards

Cette recette est super délicieuse et très simple à préparer. De plus, cela vous fera ressembler à un professionnel de la cuisine. L’astuce est de faire une béchamel et de mélanger le reste des ingrédients et d’assembler. Voudrais-tu essayer?

Il est important que vous suiviez les instructions étape par étape pour préparer cette recette fascinante et riche.

De quoi avez-vous besoin?

4 poitrines de poulet aplaties

4 tranches de fromage

1 tasse d’épinards

½ oignon finement haché

Pour la sauce Alfredo

3 tasses de crème à fouetter

1 ½ tasse de parmesan

200 grammes de beurre

Poudre d’ail

Comment le préparer

Commencez par faire fondre le beurre dans une casserole, ajoutez le parmesan en remuant constamment pour qu’il ne colle pas au fond de la casserole.

Ajouter la crème à fouetter, sel et poivre au goût et réserver.

Dans une poêle avec un peu de beurre, faire revenir l’oignon à feu doux puis ajouter les épinards. Plus tard, mélangez le crème alfredo avec les épinards.

Remplissez les poitrines de poulet avec les épinards et étalez le reste de sauce Alfredo. Placer les rouleaux de poulet aux épinards sur un plat allant au four, couvrir de papier aluminium et cuire à 200 ° C pendant 20 minutes.

Après ce temps, sortez du four et dégustez les rouleaux de poulet aux épinards, sauce crémeuse Alfredo!