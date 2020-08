«Dans la simplicité est de l’art», cette phrase illustre parfaitement la capacité de tout cuisinier à préparer un apéritif riche avec peu d’ingrédients et, si possible, avec un minimum d’effort et un effort apparent.

Riz à l’ail

Dans ce cas, nous parlons de préparer un riz riche parfumé à l’ail, c’est une recette simple qui vous permet de donner plus de place au riz traditionnel et ainsi faire d’un déjeuner typique se transformer en un déjeuner épique.

Ingrédients

Riz, 1 tasse

Eau, 2 tasses

Ail, 1 grosse ou 2 gousses moyennes.

Sel et huile

préparation

Pelez et hachez finement la gousse d’ail.

Nous prenons une casserole et ajoutons un peu d’huile et mettons l’ail à frire à feu doux.

Nous lavons rapidement le riz et vidons bien l’eau. Puis, sans laisser brunir l’ail, ajoutez le riz et à l’aide d’une cuillère en bois, retournez-le pour donner une première demi-cuisson.

Ensuite, nous ajoutons 2 tasses d’eau et du sel au goût, remuez et laissez cuire. Lorsque l’eau commence à bouillir, nous attendons qu’elle sèche un peu, couvrons la casserole et plaçons un feu doux.

Nous attendons 10 ou 15 minutes et découvrons, si nous voyons que le riz est lâche et sec, éteignez-le et laissez-le reposer.

C’est aussi simple que cela, en suivant ce guide étape par étape, vous pouvez préparer un délicieux riz avec la saveur exquise de l’ail, c’est vraiment facile, cela nécessite peu d’ingrédients et vous pouvez également le préparer dans le confort de votre maison.