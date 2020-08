Il dindeComme le poulet, c’est une viande très recherchée en raison de sa faible teneur en matières grasses et en calories. Riche en acides gras sains pour le cœur, il contient du fer et des vitamines B.

Si vous prévoyez de faire cuire la dinde et que vous avez oublié de la sortir du congélateur la veille, ne vous inquiétez pas, essayez ces deux méthodes et décongelez votre dinde dans les plus brefs délais.

La première méthode est très simple et ne vous prendra que 3 minutes pour chaque kilo de viande dinde. Pour ce processus, vous devez avoir un micro-ondes et si la dinde est très grande, vous devez utiliser le four, en suivant les mêmes étapes.

Apprenez à décongeler la dinde rapidement et en toute sécurité

Retirer le dinde de l’emballage et placer au micro-ondes sur une plaque. Sélectionnez l’option de décongélation et choisissez la puissance indiquée par l’équipement pour ce type de viande puis programmez la durée en fonction du poids. Une fois prêt, vous devez cuisiner immédiatement pour éviter les dommages.

La deuxième méthode vous prendra deux heures pour chaque kilo. Il vous suffit de submerger le dinde dans un récipient avec de l’eau à température ambiante. Assurez-vous que l’emballage est bien scellé pour empêcher le liquide d’entrer ou de sortir. Changez l’eau toutes les demi-heures.