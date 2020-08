Il convient de rappeler comment la carrière de Karla Camila Cabello, connue artistiquement sous le nom de Camila Cabello, née à Cuba le 3 mars 1997, d’où elle a dû fuir avec sa mère alors qu’elle n’avait que 6 ans.

En 2012, elle a remporté l’émission américaine de talents « The X Factor » avec quatre autres filles qui ont formé ensemble le groupe Fifth Harmony qui l’a aidée à démarrer sa carrière musicale, cependant, en 2018, elle a décidé de partir et de commencer en tant que soliste.

Le 6 janvier 2018, la chanteuse cubaine a sorti son premier album intitulé ‘Camila‘Ce qui a été un grand succès dans le monde, dans cette discographie Cheveux a choisi d’inclure les rythmes latins et le R&B.

Après le bon début de sa carrière solo, il décide de travailler sur son deuxième album sorti le 6 décembre 2019, intitulé « Romance », très critiqué pour l’abus dans la production de la ressource AutoTune selon Alex Petridis de « The Guardian »et loué pour l’inclusion de nouveaux rythmes.

Mais récemment dans une publication sur ses stories Instagram, devant plus de 65 millions de followers, il a annoncé à ses fans que très bientôt ils pourront profiter de son nouvel et troisième album, on a déjà envie de danser au rythme de sa musique!

« Je vous aime tellement les gars! J’ai des nouvelles à partager avec vous! Je travaille sur de la nouvelle musique et j’ai vraiment hâte de vous montrer le résultat final », a avoué Camilla dans son message.

Il a terminé en disant « Merci pour tout l’amour et la gentillesse que vous avez eu avec moi toutes ces années » J’espère que l’enfermement a servi à l’inspirer aux côtés de son amour Shawn Mendes et continuer dans la composition de merveilleuses bombes! Voulez-vous profiter de la nouvelle musique de Camila?