Ariana Grande a révélé qu’elle avait aidé à créer le nouveau single très attendu de Blackpink et Selena Gomez, « Ice Cream », qui devrait sortir le 28 août.

Les fans spéculent sur l’implication de Grande depuis qu’elle, avec ses collaborateurs fréquents Victoria Monet et Tommy Brown, a aimé la publication Instagram du groupe K-pop du 23 juillet taquinant la chanson et son artiste vedette, qui s’est révélé plus tard être Gomez.

Le 21 août, cependant, Brown a publié une illustration promotionnelle pour le single sur Instagram avec la légende, « Produit et écrit par moi et certains de mes super amis », marquant Grande, Monet et l’auteur-compositeur / producteurs Bekuh Boom et M. Franks dans le Publier.

La chanteuse de « 7 Rings » a partagé le post de Brown sur son histoire Instagram le même jour et a écrit: « Fière de l’équipe, et tellement excitée pour ça !!! tant d’amour pour cette équipe et ces dames !!!! » Grande a également tagué Gomez, Blackpink, Brown, Monet et M. Franks dans le message, confirmant son implication au sein d’une équipe déjà empilée de hitmakers.

« Ice Cream » est le deuxième single de Blackpink de leur prochain album Blackpink: The Album, qui sortira par YG Entertainment et Interscope Records le 2 octobre 2020. Le single marque également la troisième collaboration du groupe après « Kiss and Make Up » avec Dua Lipa et « Sour Candy » avec Lady Gaga.

Regardez ci-dessous la vidéo la plus récente de Blackpink sur « Comment vous aimez ça »: