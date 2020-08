L’équipe de plus en plus célèbre de super-vilains connue sous le nom de The Suicide Squad sera au centre du nouveau jeu vidéo de Rocksteady, les créateurs de Batman: Arkham. Dans Twiiter, il a finalement officialisé l’annonce de son nouveau jeu vidéo basé sur les personnages des bandes dessinées de DC, révélant que ce sera l’équipe de méchants manipulés par le gouvernement des États-Unis pour mener à bien toutes sortes de missions.

L’annonce de Rocksteady concernant le développement du nouveau jeu Suicide Squad n’était accompagnée que d’une image de Superman avec une vue sur la tête, qui porte un logo Suicide Squad. Développeur Il a également révélé que nous pouvons nous attendre à plus de détails sur son nouveau titre lors du DC FanDome., un événement numérique de DC Comics et Warner Bros.

Voici l’annonce de Rocksteady:

Cible verrouillée – #DCFanDome – 22 août. #Suicidesquadgame pic.twitter.com/HrXZNKwo0f – Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) 7 août 2020

Les rumeurs sur le développement possible d’un jeu Suicide Squad sont anciennes, et ils étaient considérés comme une possibilité depuis la fin de Batman: Arkham Origins, développé par WB Games Montréal, qui comprenait une scène post-crédit dans laquelle Amanda Waller suggère à Deathstroke de faire partie de la Suicide Squad. Mais après des années et des années de rumeurs entourant un nouveau jeu vidéo mettant en vedette The Suicide Squad, cela s’est finalement réalisé.

Au DC FanDome qui aura lieu le 22 août Nous pouvons nous attendre à tous les détails sur The Suicide Squad, d’une bande-annonce à une éventuelle date de sortie.