Aaaaah! Nous n’avons pas vu celui-ci venir! Et c’est que quelques jours après l’arrivée de la nouvelle Malcolm et l’entreprise sera disponible à Vidéo Amazon Prime À partir d’août, ils nous apprennent maintenant que beaucoup d’entre nous sont plus excités que Craig pour son « premier rendez-vous » avec Reese.

Malcolm the Middle One arrive officiellement sur Amazon Prime Video!

Attendez, car il y aura une réunion de la distribution originale de ‘Malcolm au milieu«14 ans après la fin de cette magnifique série. La nouvelle a été rendue publique par Hal, ou enfin … Bryan Cranston, qui a déclaré que ce samedi 8 août, il y aura une diffusion en direct avec le casting original. pour fêter les 20 ans du programme. Lors de cette rencontre – qui sera évidemment virtuelle – etIls liront le scénario de l’épisode pilote via Zoom.

Pouvez-vous imaginer à quel point il aurait été fou à Hal #MalcolmintheMiddle s’il avait dû rester avec ses cinq garçons à la tête articulée? Cela me fait sourire quand j’y pense. Donc, si vous avez manqué une dose de bêtises dans votre vie, Retrouvez-nous ce samedi 8/8 pour une célébration du vingtième anniversaire de la première du programme. Le casting est de retour! », A-t-il déclaré via son compte Instagram officiel.

Peeeero … la question à un million de dollars … sera Erik per sullivan Présent? Rappelons qu’il a été très absent des projecteurs pendant de nombreuses années, y compris lors d’une précédente réunion avec le casting, il était le seul à ne pas être présent. Dewey nous manque!

Pour une cause caritative

Il faut mentionner que cette idée est due à Linwood Boomer, créateur de la série. Et cette rencontre a pour but de profiter à votre organisation Guérison de la Californie, qui fournit des soins dentaires, médicaux et ophtalmologiques gratuits à tous ceux qui en ont besoin.

Il semble qu’il y aura également des ventes aux enchères d’objets officiels du salon. Jetez un œil à @Charitybuzz, ou cette page si vous voulez plus d’informations sur la façon de participer pour gagner une place dans cette réunion de Malcolm du milieu.