Philippe Coutinho, cible d’Arsenal, a déclaré au Mirror qu’il ne pensait pas à son avenir pour le moment.

L’ancienne star de Liverpool se prépare pour la finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain dimanche.

Le joueur de 28 ans, qui peut opérer en tant que milieu de terrain offensif ou en tant qu’ailier, a rejoint le Bayern dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison avec Barcelone à l’été 2019.

Plus tôt ce mois-ci, Sport a signalé son intérêt pour l’international brésilien d’Arsenal.

Coutinho a été interrogé sur son avenir et il a clairement indiqué que pour l’instant, il se concentrait sur le grand match.

Coutinho a déclaré au Mirror lorsqu’il a été interrogé sur son avenir: «Mon esprit est entièrement concentré sur la compétition.

«C’est une opportunité unique pour nous. Je suis très heureux d’être en finale de la Ligue des champions.

«Sur mon avenir, je n’y ai pas pensé car je ne pense qu’à la finale.»

Pas besoin à Arsenal?

Arsenal ayant récemment signé Willian sur un transfert gratuit, il est difficile de voir comment Coutinho s’intégrerait dans la formation de départ des Gunners, d’autant plus que Mesut Ozil est toujours au club.

Certes, l’ancienne star de Liverpool serait un très bon ajout à l’équipe de l’entraîneur-chef Mikel Arteta et donnerait à l’Espagnol une option précieuse, mais il est difficile de voir la formation du nord de Londres proposer les gros frais de transfert que Barcelone exigerait pour le Âgé de 28 ans, décrit comme «incroyable» par son ancien coéquipier de Liverpool Glen Johnson sur talkSPORT en avril 2020.

Pendant ce temps, Rio Ferdinand a fait l’éloge de la cible d’Arsenal, Houssem Aouar, sur BT Sport.

La légende de Manchester United a été impressionnée par le milieu de terrain lyonnais et a salué ses attributs.

Selon ESPN, Arsenal serait intéressé par la signature du lyonnais de 22 ans lors du mercato estival.

Le rapport a affirmé que des pourparlers ont déjà eu lieu entre les deux clubs et qu’il y aura bientôt d’autres discussions.

Ferdinand a déclaré à BT Sport, tel que transcrit par Goal.com: «Il [Aouar] apporte de la créativité dans cette équipe. Un gamin si jeune mais sur lequel on compte tellement. Cela montre la croyance qu’ils ont en lui et la croyance qu’il a en lui-même.

«Vous voyez son imagination et les images qu’il crée et voit sur le terrain, la vision et la conscience tactique. La confiance est ce qui ressort de ce garçon. C’est un joueur fabuleux à regarder. Il passe devant les gens, puis il s’agit de la prise de décision et du moment de la passe.

«Il a tout. Il me rappelle [former Arsenal and Manchester City star] Samir Nasri par moments. C’est quelqu’un qui peut être un joueur de premier plan dans l’un des meilleurs clubs d’Europe.

Les accords de transfert record d’Arsenal

Nicolas Pepe

72 millions de livres sterling

Pierre-Emerick Aubameyang

56 millions de livres sterling

Alexandre Lacazette

52 millions de livres sterling

Mesut Ozil

42 millions de livres sterling

Shkodran Mustafi

35 millions de livres sterling

