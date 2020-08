Ash Christian, producteur, acteur, cinéaste et fondateur de Cranium Entertainment, lauréat d’un prix Emmy, est décédé jeudi dans son sommeil à Puerto Vallarta, au Mexique. Il avait 35 ans.

Né le 16 janvier 1985 à Paris, Texas, Christian a commencé à écrire et à réaliser des courts métrages à l’âge de 14 ans et a déménagé à Los Angeles pour poursuivre ses rêves deux ans plus tard. Il a écrit, réalisé et joué dans son premier long métrage, «Fat Girls», en 2006 à seulement 19 ans. Le film a été créé au Tribeca Film Festival et a remporté un prix pour les talents émergents exceptionnels à LA Outfest.

En 2014, Christian a remporté un Daytime Emmy pour un programme de jour court de classe spéciale exceptionnel pour «mI Promise». Il a partagé le prix avec sa partenaire de production Anne Clements et les producteurs exécutifs Lauralee Bell et Scott Martin.

Christian a continué à jouer dans plusieurs émissions de télévision dont « The Good Fight », « The Good Wife » et « Law and Order », mais a trouvé sa vraie vocation avec la production. Sous sa compagnie, Cranium Entertainment, Christian a développé et produit des films tels que «1985», «Hurricane Bianca», «Burn», «Social Animals» et «Coyote Lake».

«Ash était une grande amie, collègue et partenaire dans le crime. Il était un champion du cinéma indépendant et des cinéastes et son amour du processus de montage des films était contagieux. Mon cœur va à sa famille, en particulier à sa mère. Le monde a perdu l’un des bons », a déclaré Clements.

Christian et Clements avaient peu de nouveautés en préparation, notamment «Chick Fight» avec Malin Akerman, Fortune Feimster et Alec Baldwin à l’automne, et «Paper Spiders», avec Lili Taylor, Max Casella et Peyton List.

«Avec Ash, le travail était toujours amusant. C’est l’effet qu’il a eu sur les gens. Mon bon ami me manquera beaucoup, comme je sais que tant d’autres le feront aussi. Le monde a perdu un écrivain / réalisateur / producteur talentueux, mais surtout, une personne formidable qui avait tellement plus de vie à vivre », a déclaré Jordan Yale Levine, partenaire de production de Christian, de Yale Productions,

Christian et Yale Levine avaient récemment travaillé sur «After Everything» avec Marissa Tomei, Gina Gershon et Jeremy Allen White, et «Burn» avec Josh Hutcherson, Tilda Cobham-Hervey et Suki Waterhouse.