Ashley Benson et G-Eazy sont-ils fiancés?

Le couple a déclenché des rumeurs de fiançailles après que l’alun de Pretty Little Liars ait été photographié portant ce qui semblait être une bague en diamant à son annulaire. Benson était en train de chercher du jus au Kreation à Los Angeles mardi 18 août lorsque des paparazzi ont pris les photos.

Le rappeur et l’actrice de «Still Be Friends» n’ont pas commenté leur relation ou leur bague. Certains fans ont émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une vieille bague de Benson qu’elle porte juste pour la mode.

La paire a déclenché des spéculations sur les fréquentations peu de temps après que Benson ait rompu avec sa petite amie Cara Delevingne en avril. G-Eazy et Benson ont été photographiés pour la première fois à l’épicerie ensemble en mai.

Les choses semblent devenir sérieuses alors que Benson a amené son nouveau copain comme rendez-vous pour le mariage de sa sœur en juin.

La sœur de Benson, Shaylene, a évoqué les rumeurs selon lesquelles Benson aurait trompé son ex-petite amie avec G-Eazy.

« Ce n’est pas grave si vous décidez de guérir par la musique et de collaborer avec d’autres artistes – et si une étincelle se produit », aurait-elle écrit via Instagram Stories en mai. « Ce n’est pas un crime quand on est célibataire. Je veux dire que beaucoup de gens se rencontrent en travaillant ensemble, et s’il y a une connexion, super! Faites ce que vous voulez. Ce n’est l’affaire de personne. »

Le couple a récemment collaboré à «Toutes les choses que vous recherchez» du dernier projet de G-Eazy, Everything’s Strange Here.