Vous vous souvenez de la campagne de financement We Build the Wall qui a demandé de l’argent aux Américains ordinaires qui croyaient que nous avions besoin d’une frontière pour séparer notre pays du Mexique afin de réduire l’afflux d’immigrants entrant illégalement dans le pays? Oui, eh bien, il s’avère que Steve Bannon et d’autres, comme le couple marié Brian et Ashley Kolfage, ont été accusés d’avoir fraudé ceux qui ont fait des dons à la campagne et d’utiliser l’argent pour des achats personnels, comme la chirurgie plastique et les bateaux.

Ashley Kolfage aurait largement profité de la fraude We Build the Wall, en utilisant de l’argent pour la chirurgie plastique.

Alors qu’il a été dit que l’ancien stratège de la Maison Blanche et chef de Breitbart, Steve Bannon, avait pris 1 million de dollars sur les 25 millions de dollars levés pour la campagne We Build the Wall, Brian et Ashley Kolfage ont également été critiqués pour avoir pris 350000 dollars de dons. Brian a reçu le Purple Heart après avoir perdu un bras et deux jambes en 2004 en Irak. Brian a rencontré Ashley dans un Chili où elle travaillait comme serveuse et les deux se sont mariés.

Elle a réussi à développer une clientèle respectable en ligne en tant que modèle Instagram avec quelque 272000 abonnés. Elle a rencontré un succès similaire sur TikTok avec plus de 300000 personnes suivant ses vidéos dans lesquelles elle vante régulièrement son soutien au président Donald Trump et, plus récemment, montrant des sorties de golf, des voyages en bateau et se promenant dans un nouveau SUV.

Source: Instagram

Le couple habite avec leurs deux enfants à Miramar, en Floride, dans une communauté de golfeurs. Brian était devenu ouvertement pro-Trump après que le magnat des affaires et l’animateur de télé-réalité aient présenté sa candidature à la présidence américaine.

Brian avait lancé le We Build the Wall GoFundMe qui a été entouré de controverse lors de sa création. La plateforme de financement participatif avait fait part de ses préoccupations concernant la campagne et en réponse, Steve Bannon s’était impliqué pour aider à gérer la collecte de fonds réussie.

Là où les choses se compliquent, ce sont les nombreuses organisations à but non lucratif qui étaient attachées à la campagne. Il semblait que l’argent passait d’une organisation caritative nouvellement créée à une organisation caritative, y compris au moins une organisation créée par Steve Bannon lui-même. En fin de compte, les procureurs attestent avoir trouvé des preuves de détournement de fonds par les Kolfage et Bannon.

Source: Instagram

Le couple marié aurait dépensé 350000 dollars volés en bateaux, en rénovations domiciliaires, en dette de carte de crédit, en bijoux, en un tout nouveau SUV Range Rover, en voiturette de golf et en chirurgie plastique pour Ashley. Bien que les détails des chirurgies du modèle Bang Energy Drink soient restés sans nom dans les accusations, de nombreuses personnes ont suggéré qu’elle dépensait l’argent pour des procédures d’augmentation mammaire.

https://t.co/yNrQXv2HmT, il est évident qui a été le bénéficiaire des dons de Wall obtenus frauduleusement qui ont été soumis à une chirurgie «esthétique». » Qui appréciera ces 🍉 melons quand tu pourriras en prison? – Sarah Phillips 🏊‍♀️🌊 (@ sphillips2000) 20 août 2020

Les accusations de fraude, selon la gravité de l’infraction, peuvent aller de trois mois à 10 ans ou plus dans une prison fédérale. Compte tenu des énormes quantités d’argent impliquées et de la nature très médiatisée de l’affaire ainsi que de ses implications politiques, il est difficile d’imaginer que les personnes impliquées ne se verront pas jeter le livre sur elles.

Source: Instagram

Personnellement, je ne serais pas surpris que Bannon ne soit pas trop puni dans cette affaire, car il a assez d’argent et de relations pour se permettre une équipe juridique de crack pour l’aider. Je ne sais pas si les Kolfages auront autant de chance, même avec Brian’s Purple Heart. De plus, il serait difficile d’imaginer que Trump, qui était un partisan de la construction du mur, viendrait renflouer ces gens s’ils étaient reconnus coupables de détournement de fonds pour sa construction.

