Ashley Tisdale a été honnête sur le retrait de ses implants mammaires.

Dans une publication sur Instagram, l’actrice, chanteuse et productrice de 35 ans a expliqué sa décision de retirer ses implants mammaires et s’est ouverte sur des problèmes de santé personnels alarmants.

«Il y a des années, j’ai subi une chirurgie de rehaussement mammaire. Avant la chirurgie, je sentais constamment que mon corps était inférieur à, et je pensais que ce changement me ferait me sentir plus entière et plus en sécurité dans ma peau. Et pendant une courte période de temps… c’était le cas. Mais petit à petit, j’ai commencé à me débattre avec des problèmes de santé mineurs qui ne s’additionnaient tout simplement pas – des sensibilités alimentaires ainsi que des problèmes intestinaux qui, je pensais, pourraient être causés par mes implants. L’hiver dernier, j’ai donc décidé de subir un retrait d’implant, « Tisdale, qui s’est engagé à un mode de vie non toxique, a révélé.

«Au fil des ans, j’ai rencontré de nombreux médecins holistiques et non holistiques et j’ai appris l’importance de vivre une vie non toxique», a-t-elle poursuivi. «Je suis très heureux de partager avec vous ce que j’ai appris jusqu’à présent et j’aimerais que vous fassiez ce voyage avec moi en suivant @frenshe, où nous adoptons une approche honnête de notre bien-être et parlons ouvertement de la santé , la beauté et tout le reste. «

Le voyage de Tisdale de «croissance, découverte de soi, acceptation de soi et amour de soi» a inspiré sa nouvelle entreprise de santé et de bien-être Frenshe, qui porte vaguement son nom de mariée, Ashley French.

«Nous explorerons les avantages d’une vie saine avec un budget, la mode, les tendances en matière de régime alimentaire, la chirurgie plastique et même trouverons comment nous aimer vraiment», a-t-elle écrit à propos du rand dans un article de blog. « Oui, nous allons aussi loin! »