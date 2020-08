le cheveux blancs Ils sont l’un des problèmes esthétiques les plus gênants pour la plupart des femmes et nous essayons de les recouvrir de colorants commerciaux qui sont généralement très agressifs.

De plus, le romarin a la propriété de contribuer à l’assombrissement des cheveux gris et à réduire la chute des cheveux.

Pour préparer ce shampooing au romarin et à l’aloès, vous aurez besoin de:

Ingrédients:

150 g de romarin

1 morceau d’aloe vera aloe (sans la peau)

200 ml de votre shampooing préféré

1 litre d’eau

Passoire

Préparation étape par étape:

Mettre le litre d’eau et 150 g de romarin dans une casserole, porter à ébullition et attendre que l’eau soit consommée jusqu’à ce qu’il reste ¼ de tasse d’eau.

Filtrez le liquide restant et versez le romarin dans le mélangeur, ajoutez le morceau d’aloe vera aloe vera et mélangez très bien le tout.

Ce mélange versez-le dans votre shampooing et secouez pour remuer. Conserver dans un endroit frais.

Utilisez-le tous les trois jours et dans un mois, vous verrez les changements dans vos cheveux.