Le président argentin Alberto Fernández a annoncé que son pays et Le Mexique va commencer la production de 150 à 250 millions de vaccins contre Covid-19 développés par le laboratoire AstraZeneca, en collaboration avec l’Université d’Oxford, pour l’Amérique latine.

« Le laboratoire AstraZeneca a signé un accord avec la Fondation Slim pour produire entre 150 et 250 millions de vaccins destinés à toute l’Amérique latine à l’exception du Brésil, qui seront disponibles pour le premier semestre 2021 et seront répartis également entre les pays. à la demande des gouvernements », a déclaré le président Fernández.

Le président argentin a assuré que cela permettra à la plupart des pays d’Amérique latine d’accéder au vaccin « entre 6 et 12 mois avant, » à des prix plus raisonnables « , et a estimé qu’il coûterait entre 3 et 4 dollars la dose.

«Bien que ce soit une excellente nouvelle, ce n’est pas une solution pour le présent mais un soulagement pour l’avenir. Aujourd’hui, nous continuons de souffrir de la pandémie, avec une forte augmentation des infections et des décès. Pour cette raison, jusqu’à ce que le vaccin soit disponible, nous devons être responsables et prendre des mesures de prudence extrêmes », a déclaré le président.

Alberto Fernández a déclaré que le Mexique sera chargé d’achever le processus de formulation et de finition dans les installations du laboratoire de Liomont.

« />

En mai, il a été annoncé que la société pharmaceutique testait son médicament contre le coronavirus chez des patients gravement malades et chez des patients sujets à un collapsus rénal ou cardiaque dû à la maladie au Mexique.

«Nous évaluons comment la réponse inflammatoire est réduite, la gravité de la progression de la maladie et évitons l’intubation. L’étude clinique s’achèvera fin mai et si les résultats sont positifs, nous passerions à une deuxième phase où le Mexique est considéré comme incluant des patients gravement malades, avec l’autorisation préalable du comité médical, d’éthique et de bioéthique », a commenté Alberto Hegewisch, directeur médical d’AstraZeneca dans Mexique cette fois.

En juillet, il a été dévoilé que le vaccin mis au point par des chercheurs d’Oxford, de l’Université Philipps de Marburg et d’AstraZeneca. appelé vaccin à vecteur d’adénovirus chimpanzé (ChAdOx1 nCoV-19), créé par génie génétique d’un virus différent connu pour causer le rhume chez les chimpanzés – il a bien fonctionné lors de ses essais sur l’homme.