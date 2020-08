CS recommande: Astromythos, Plus Animation & Plus!

Coincé à l’intérieur? Vous ne savez pas quoi regarder / lire / jouer / écouter? ComingSoon.net vous a couvert. Dans cette semaine CS recommande notre personnel vous donne des conseils solides sur les meilleurs supports à consommer pendant votre temps d’arrêt, y compris Astromythos et plus! Découvrez nos choix ci-dessous!

CONNEXES: Sorties Blu-ray, numériques et DVD du 4 août

RECOMMANDATION DE MAX EVRY: Astromythos

Cliquez ici pour participer au Kickstarter!

Je connais l’illustrateur Jon Sideriadis depuis plus de 15 ans, ayant travaillé avec lui sur plusieurs projets. Pendant tout ce temps, il a constamment travaillé sur ce poème mythologique illustré incroyablement complexe appelé Astromythos. Je suis ravi qu’il ait enfin terminé son chef-d’œuvre, et maintenant vous pouvez participer à la campagne Kickstarter – déjà financée de manière déjà – et obtenir une copie du livre (et peut-être d’autres goodies) pour vous-même! Si vous êtes fan de le Seigneur des Anneaux, Le Trône de Fer, Donjons et dragons, Magic The Gathering, Beowulf, Brian Froud (qui a écrit l’intro) ou tout autre type d’illustration fantastique, alors c’est tout ce qu’il vous faut. Même Samwise et Frodon eux-mêmes, Elijah Wood et Sean Astin, ont participé à la campagne!

« alt = » « />

CONNEXES: CS Collectibles: Miles Morales, plus le flash et plus encore!

RECOMMANDATION DE KYLIE HEMMERT: Sneaky Pete d’Amazon

Cliquez ici pour regarder la série maintenant!

Giovanni Ribisi reste l’un de mes acteurs préférés et il a vraiment la chance de briller dans la série dramatique policière d’Amazon Prime Video Sournois Pete. Dans l’émission, Ribisi joue un homme de confiance nommé Marius Josipovic qui reprend l’identité de son ancien compagnon de cellule, Pete Murphy, alors qu’il passe la première saison en fuite d’un gangster vicieux joué par le co-créateur de l’émission Bryan Cranston. . « Pete » se réunit avec la famille séparée de Pete qui n’a pas vu le vrai Pete depuis qu’il était enfant, accueillant Marius dans un groupe coloré et dysfonctionnel qui menace de l’entraîner dans un monde aussi dangereux que celui auquel il tente de s’échapper, mais à en même temps, lui offrant un avant-goût de la famille aimante qu’il n’a jamais eue. Sournois Pete n’a duré que trois saisons, mais chaque épisode est meilleur que le précédent car le public est introduit dans le monde sinueux et intelligent des escrocs en plus de l’exploration réconfortante de la famille retrouvée.

RECOMMANDATION DE GRANT HERMANNS: Goon

Cliquez ici pour acheter!

Seann William Scott a plus de douzaines de performances et de films à son actif, mais l’un de ses efforts les moins revisités est la comédie sportive de 2011. Continue. Inspiré par l’histoire de l’ancien joueur de hockey des ligues mineures Doug Smith, le film est centré sur le très gentil mais stupide Doug Glatt alors que ses compétences de combat sont découvertes par diverses équipes de ligues mineures et qu’il est recruté comme exécuteur pour une équipe en difficulté. Avec un scénario co-écrit par Evan Goldberg et Jay Baruchel, avec ce dernier également co-vedette dans le film, il mêle avec brio sa sensibilité plus torride et sa violence sur la glace à un humour plus doux et plus réfléchi, Michael Dowse dirigeant les scènes de combat. de façon passionnante et les acteurs de soutien se sont tous révélés extrêmement divertissants, à savoir Allison Pill dans le rôle de l’amour de Doug, Eva. Il s’agit de l’un des meilleurs films sportifs jamais réalisés et des films les plus drôles et les plus réconfortants de la carrière de Scott, se classant facilement dans le top cinq de sa filmographie.

RECOMMANDATION DE MAGGIE DELA PAZ: Anastasia

Cliquez ici pour acheter!

Fondé librement sur des événements historiques réels, le film raconte une autre chronologie de l’histoire où la plus jeune princesse Romanov de la Russie impériale a pu échapper à l’exécution soudaine de sa famille. Dix ans après la chute des Romanov, l’histoire commence lorsque l’impératrice douairière Marie, qui est le dernier membre vivant connu de la famille russe, a offert une énorme somme d’argent à toute personne qui serait en mesure de rendre sa petite-fille en toute sécurité, La grande-duchesse Anastasia à elle à Paris. Pour cette raison, deux escrocs nommés Dmitri et Vlad ont élaboré un plan pour gagner la récompense en trouvant une fille, qui ressemble à la princesse perdue. Grâce à leur recherche, ils rencontreront Anya, 18 ans, une orpheline qui ne se souvient de rien de sa vie passée avant de grandir dans un orphelinat. Elle cherche l’aide de Dmitri et Vlad en raison de son rêve d’aller à Paris et de quitter la Russie. Quand ils voient la ressemblance frappante d’Anya avec la jeune photo d’Anastasia, ils ont immédiatement convenu qu’elle était la parfaite pour leur projet. À l’insu de tous, Anya est en fait la vraie grande-duchesse perdue depuis longtemps.

Ce film classique de 1997 est le premier film d’animation de la 20th Century Fox. Depuis sa sortie en salles, il a recueilli des critiques positives de la part des critiques et du public, principalement attribuées aux thèmes du film, à la belle animation et à la bande-son accrocheuse. En outre, le film présentait également une distribution de voix stellaire dirigée par Meg Ryan, John Cusack, Kelsey Grammer, Christopher Lloyd, Hank Azaria, Angela Lansbury et Kirsten Dunst. Je sais que cela a toujours été un travail difficile d’adapter des événements historiques, en particulier quelque chose d’aussi sombre que la disparition de l’Empire russe. Malgré ce défi, le duo de réalisateurs Don Bluth et Gary Goldman a quand même réussi à produire un scénario bien conçu et attachant qui combinait également intelligemment la magie avec ses aspects sombres afin de pouvoir raconter l’histoire à un public plus jeune. Anastasia est définitivement un joyau sous-estimé qui est souvent oublié ou confondu avec un film Disney en raison de ses similitudes de style d’animation avec les films emblématiques de House of Mouse tels que Pocahontas et La belle et la Bête. Même si la génération Millennial est peut-être plus familière avec ce film, je suis sûr que son histoire charmante et son animation de haute qualité pourront toujours plaire aux jeunes générations qui aiment les comédies musicales animées ou les films Disney.

RECOMMANDATION DE JEFF AMES: Baskets

Cliquez ici pour acheter!

Oui, Baskets. Oui, c’est vieux. Un morceau incroyable de thriller technologique des années 1990 réalisé par le gars qui a fait Champ de rêves et mettant en vedette un qui est qui des stars préférées de votre grand-père – Robert Redford, Dan Aykroyd, Ben Kingsley, Sidney Poitier, David Strathairn, River Phoenix et Mary McDonnell. Oui, le film s’effondre complètement dans les 15 dernières minutes environ, échangeant des sensations fortes contre des morceaux de comédie qui sapent l’intensité de la dernière pièce de théâtre pendant laquelle nos héros doivent s’infiltrer dans une installation pour obtenir le briseur de code. Oui, cela n’a aucun sens que tant de gardes apparaissent au hasard et disparaissent ensuite pendant ledit point culminant. Et oui, certains gadgets «high tech» ne fonctionnent plus. Mais putain de tout, Sneakers tient toujours comme un câlin divertissant avec de belles performances, quelques rebondissements intelligents et une partition fantastique du regretté James Horner. Appelez cela une relique de son temps, ou un quasi-chef-d’œuvre, mais les baskets sont un divertissement culturel pop amusant. De plus, quel autre film résume si parfaitement la folie paranoïaque de Dan Aykroyd?

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période urgente.